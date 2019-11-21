Эксперт назвал вероятных кандидатов на выход из ЕС к 2028 году

Страны Вышеградской группы могут задуматься о выходе из ЕС, если к 2028 году их дотации из бюджета ЕС будут "снивелированы до нуля", считает эксперт Владимир Оленченко.

Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", Владимир Путин не исключил, что некоторые страны Восточной Европы к 2028 году могут задуматься о выходе из Евросоюза. Президент напомнил, что значительная часть налоговых средств передовых стран Европы идет на "поддержание штанов тем, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития, это исчисляется десятками миллиардов евро и создает противоречия внутри ЕС".

По мнению Путина, где-то на рубеже 2028 года некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня экономического развития, при котором они перестанут являться получателями грантов и разных видов поддержки из европейского бюджета, а должны будут платить так, как это делает Великобритания. Президент не уверен, что у них не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня (о выходе из ЕС).

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также такой перспективы не исключает. Эксперт пояснил, что в настоящее время в рамках Евросоюза обсуждаются показатели бюджета на 2021-2027 годы, который будет более скромным, чем действующий.

По словам Владимира Оленченко, причин для этого несколько. Прежде всего — выход Великобритании, которая вносит в бюджет ЕС примерно 11%. "Схема такова: все вносят взносы, которые затем перераспределяются в дотации. Есть страны, у которых дотации намного превышают взносы. К таковым относятся страны Восточной Европы и Прибалтики. И всем этим странам планируется уменьшить датирование в 2021–2027 годах от четверти до 1/3", — отметил эксперт.

Для стран Прибалтики это большая составная часть их государственного бюджета. Примерно так же это выглядит и в странах Восточной Европы.

Недовольными этими "иждивенцами", по мнению Владимира Оленченко, будут страны Вишеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Они с 1991 года объединены и стремятся играть роль фактора влияния на Евросоюз, а Польша, Венгрия и Чехия отказались вводить у себя евро.

"Это говорит о том, что они позиционируют себя самостоятельными. И если в будущем бюджете, который начнется в 2028 году, их дотации будут снивелированы до нуля, то в принципе исчезают мотивы для этих стран быть в составе Евросоюза", — резюмировал Владимир Оленченко для "Правды.Ру".

По данным газеты Financial Times, дефицит в бюджете ЕС, который возникнет в 2019 году после того, как Великобритания выйдет из сообщества и перестанет перечислять деньги Брюсселю, может достигнуть 20 миллиардов евро.

Как сообщала "Правда.Ру", доходная часть бюджета ЕС будет сокращаться также из-за торговых войн с Трампом, а расходы одновременно будут расти, так как надо поддерживать стареющее население. К тому же привычка жить на субсидии в странах Восточной Европы настолько укоренилась, что предприниматели не хотят на сто процентов финансировать свои проекты, надеясь на помощь из фондов ЕС.