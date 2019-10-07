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Автор Любовь Степушова

Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас

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Москва четко обозначила свою политическую и экономическую поддержку оси Каракас-Гавана. Это похвально: "русские своих не бросают". А выгодно ли?

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В прошлый вторник в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН президент Дональд Трамп сказал, что Николас Мадуро "является кубинской марионеткой, защищенной кубинскими телохранителями". "Он прячется от своего народа, в то время как Куба извлекает выгоду из нефтяного богатства (Венесуэлы), чтобы поддерживать свой режим ", — отметил Трамп.

У Москвы другая интерпретация событий. Она осудила попытку госпереворота, затеянного США в Венесуэле, и публично заявила, что Венесуэла и Куба являются стратегическими партнерами России, которые не хотят быть "задним двором США". "Для нашей страны регион Латинской Америки и Карибского бассейна является одним из ключевых направлений нашего международного сотрудничества. В наших собственных интересах, чтобы регион был стабильным и экономически эффективным", — сказал Дмитрий Медведев в Гаване, где он находился с визитом на прошлой неделе.

О стратегическом партнерстве с Каракасом заявил в субботу и вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках встречи в Венесуэле двусторонней межправительственной комиссии. По его словам, недавний визит Николаса Мадуро в Россию стал сигналом для международного сообщества. "Считаю, что американские односторонние меры (санкции) предоставляют России уникальную возможность для выстраивания нашего сотрудничества на принципиально новой основе", — сказал Борисов.

Такая позиция крайне важна для Каракаса и Гаваны, так как от них, обвиняя в узурпации власти, отвернулись почти соседи по континенту, за исключением Никарагуа, Уругвая и ряда небольших Карибских государств. Эта позиция также важна для России — надо помогать тем, кто стоит на стороне России в геополитическом противостоянии с США, а не потенциальным предателям.

Лучше помогать не Минску, а Гаване, Каракасу и Манагуа

Важно, что помимо политической поддержки, Россия намерена участвовать в экономических долгосрочных программах. На Кубе — в программе модернизации страны до 2030 года в энергетике, транспорте, биотехнологиях и сельском хозяйстве. Уже определен проект по реконструции 1000 км кубинских железных дорог, стоимостью более 2 млрд долларов со сроком реализации десять лет. Он предусматривает подготовку кубинского персонала в России.

Россия планирует инвестировать до 800 миллионов долларов в реконструкцию десяти энергоблоков на трех кубинских теплоэлектростанциях, а также готова помочь в развитии атомной энергетики на острове, если кубинское правительство решит это делать. Есть план и по финансированию завода по сборке автомобилей.

На просьбу кубинцев о конвоировании венесуэльских танкеров российскими военными катерами, Медведев сказал, что Москва найдет "другие способы помочь Кубе получать нефть и его производные". Премьер принял участие в открытии первой горизонтальной нефтяной буровой скважины на Кубе. Тем не менее, к просьбе о конвое можно вернуться. Это не ответ Медведева, но логика публичного освящения вопроса. Немаловажно, все проекты будут способствовать созданию десятков тысяч рабочих мест в России и на Кубе.

Что касается Венесуэлы, то, по итогам визита Борисова в Каракас, было озвучено увеличение товарооборота с 83 до 150 млн долларов и о возобновлении военно- технического сотрудничества. "Военно-техническое сотрудничество, идет в соответствии с графиком, и мы возобновили все контракты по консультациям и прогрессу в военно-техническом аспекте", — сказал Мадуро.

Каракас был союзником России во времена Уго Чавеса с различными совместными проектами, включая разведку и добычу нефти, закупок машин и оборудования, а так же различных типов вооружений, стоимостью до 13 миллиардов долларов. "Роснефть" и "Газпромнефть", несмотря на угрозу попасть под вторичные санкции введенные Вашингтоном, остаются в Венесуэле. Это сильная позиция.  Это значит, что Москва не сдаст Венесуэлу в любом случае.

Но Куба и Венесуэла и сами не собираются "тонуть"

В прошлом месяце спецпредставитель администрации президента по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что что Куба "утонет" вместе с Венесуэлой. Таковы, мол, американские санкции. Но правительство Мигеля Диаса Канеля не собирается возвращать из Венесуэлы более 20 тысяч различных кубинских специалистов, в том числе военных советников. А Мадуро увеличил отправку Кубе нефти, запланировано отправить в этом месяце 6 танкеров, три уже в пути, а это 940 000 баррелей.

Этот объем означает четырехкратное увеличение объемов в 200 000 баррелей поставок в день. Кубе требуется около 160 000 баррелей в день, а добыча составляет всего 50 000 баррелей. Если с помощью России Куба начнет добывать свою нефть, это действительно будет ей значимой помощью.

"Русская игра — очень интересная игра"

Кое-что в поведении России изменилось по сравнению с советскими временами. Так Медведев отметил, что теперь "наши кубинские друзья платят по долгам, в отличие от ситуации, которая была 20-30 лет назад в советское время". Мадуро тоже постоянно подчеркивает, что Венесуэла платит России по долгу в 3 миллиарда долларов. Времена изменились еше и в том плане, что Россия наконец, перестала "складывать яйца в одну корзину" и ведет переговоры с самозванцем Хуаном Гуайдо, то есть подключает к нормализации ситуации все силы, как в Сирии.

Об этом сообщил тот же Абрамс. "Русская игра — очень интересная игра", — сказал он. "Они встречаются с людьми Гуайдо. Это интересный способ поднять ставки". Интересно также, что на недавней Генассамблее ООН американцы попытались не дать выступить на трибуне легитимным представителям Венесуэлы, но у них не получилось. Они не собрали достаточного количества голосов делегаций ООН. Так что бороться с американской исключительностью можно и нужно. Иначе, как говорится, вслед за Венесуэлой и Кубой "солдаты НАТО придут за Россией".

В этом контексте, надо их попытаться остановить уже сейчас. Если долги надо платить, а с деньгами напряженка, то можно говорить и о военных базах России в Венесуэле и на Кубе. Это нормальная практика, в Сирии российская база уже есть, и никто не находит аргументов против.

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