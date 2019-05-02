Трамп пообещал снять ограничения с Кубы, если она прекратит поддерживать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп готов снять все ограничения с Кубы только в том случае, если Гавана откажется от сотрудничества с Венесуэлой и сделает шаги в "правильном направлении".
"Мы введем очень жесткое эмбарго и санкции в отношении Кубы в зависимости от того, что произойдет. Сделав правильные шаги, Куба могла бы извлечь большую пользу, мы могли бы снять ограничения, эмбарго, но мы в конце концов закроемся, если они не покинут Венесуэлу", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
Американской лидер подверг критике отказ властей Венесуэлы принять гуманитарную помощь от США, а также добавил, что очень внимательно следить за развитием ситуации в республике.
Напомним, ранее Трамп пообещал ввести в отношении Кубы санкции "самого высокого уровня". Он пригрозил всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит "подрывать конституционный строй Венесуэлы".
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