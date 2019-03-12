Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле

Гавана обвинила США в "террористическом акте" в Венесуэле, считая, что правительство Трампа стоит за массовым отключением электроэнергии в этой стране.

Обвинительная речь Майка Помпео

Это был ответ на выступление госсекретаря Майка Помпео, в котором чиновник заявил, что правительства России, Индии и Кубы поддерживают жизнеспособность режима Николаса Мадуро.

Помпео сказал в понедельник на брифинге перед журналистами, что государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleo de Venezuela SA (PDVSA) является "личным кассиром Николаса Мадуро". "Эта история не является полной без признания центральной роли, которую Куба и Россия играли и продолжают играть", — цитирует Globovision.

Российская государственная нефтяная компания" Роснефть "продолжает закупать грузы у венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA вопреки санкциям США, и Игорь Сечин продолжает прокладывать путь жизни для режима". "Мы просим Индию о том же, о чем мы просим любую другую страну: не быть спасательным кругом" для правительства Мадуро, добавил он.

По словам Помпео, "Куба — это настоящая империалистическая сила в Венесуэле: кубинское правительство Мигеля Диас-Канеля предлагает политическое прикрытие Мадуро и его приближенных, и именно Куба предлагает Мадуро безоговорочную солидарность".

"В последние дни венесуэльцы были буквально взяты во тьму", — продолжил госсекретарь. "Пациенты в больницах умирают, еда гниет, связь разрушается". Он указал, что отключение электричества в стране является результатом отсутствия технического обслуживания в указанной системе.

Ответ Гаваны

В понедельник Гавана обвинила Соединенные Штаты в "террористическом акте" в Венесуэле, считая, что правительство Дональда Трампа стоит за массовым отключением электроэнергии в этой стране.

Куба "решительно осуждает саботаж поставок электроэнергии в Венесуэле, который представляет собой террористический акт, направленный на нанесение вреда беззащитному населению целой нации", говорится в заявлении, подписанном кубинским правительством. Гавана обвиняет США в использовании венесуэльского населения "в качестве заложника в гибридной войне" против "законного правительства Венесуэлы", цитирует ТeleSur.

Куба также осудила "кампанию лжи", которую координирует советник по национальной безопасности США Джон Болтон , который заявил, что "в Венесуэле насчитывается от 20 до 25 тысяч кубинских военнослужащих, которые угрожают должностным лицам Боливарианских национальных вооруженных сил". Видимо, чтобы те не дезертировали. "Куба категорически отвергает эту ложь и в равной степени твердо отвергает любые предположения о какой-либо степени политического подчинения Венесуэлы Кубе или Кубы Венесуэле", — говорится в заявлении.

Кибератаки США на Венесуэлу

Николас Мадуро объяснил в понедельник, что атаки на электрическую систему в стране были сделаны в три этапа. "Венесуэла, пожалуй, первая страна в мире, которая стала жертвой технологии кибератак США против электрической системы", — сказал президент, выступая на национальном телевидении. Первая была против "мозга" компьютеризированной системы Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) на гидроэлектростанции Симона Боливара, расположенной на плотине Эль Гури, штат Боливар (юг) и одновременно против центра управления в Каракасе.

Вторая атака была проведена с помощью электромагнитного излучения, "которое с помощью мобильных устройств прерывало и обращало вспять процессы восстановления", — сказал Мадуро. Третья фаза осуществилась через "поджог и взрыв электрических подстанций". "Около 2 часов ночи был произведен подрыв подстанции Альто Прадо (штат Миранда), чтобы отключить все электричество в Каракасе ".

Напоминаем, что The New York Times в ходе расследования опровергла версию США и венесуэльской оппозиции, которые утверждали, что грузовик с "гуманитарной помощью" 23 фквраля был подожжен Боливарианской национальной гвардией Венесуэлы. В своем материале газета показывает, что именно венесуэльская оппозиция сожгла вышеупомянутую машину.

Фото: Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель www.rionegro.com.ar

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