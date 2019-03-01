Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе

Аргентинский 38-ми летний турист выложил в сеть около 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле. Диего Итурсарри говорит, что граждане Венесуэлы живут "нормальной" жизнью и, отчасти, лучшей, чем в Аргентине.

Итурсарри почти два месяца жил в южноамериканской стране. В Каракасе посетил крупные торговые центры, рынки, больницы и "опасные" кварталы. Своими впечатлениями он делится через свой аккаунт в Твиттере и Instagram @DiegoEnLaLuch, а также через Facebook и YouTube с ником Diego Tw. В своем интервью RT Диего заметил, что "ложь СМИ", освещающих жизнь в Венесуэле — "огромна". "СМИ говорят нам, что нет туалетной бумаги, товаров личной гигиены, еды на рынках, что существует крайняя нищета, что есть недоедающие людей на улице, как если бы это была страна из самых бедных в Африке".

На самом деле, по его словам, "нет описываемой гражданской войны и такого уровня насилия, о котором говорят СМИ в моей стране, а есть нормальная жизнь, есть продукты, еда. У среднего класса есть очень роскошные машины"." Все в Каракасе совсем не так плохо, как мне говорили", — сказал Итурсарри.

В ответ на свои репортажи Диего"перенес множество всевозможных атак в сетях, угроз". Он оправдывает это поведение цитатой из Марка Твена. "Легче обмануть человека, чем убедить его в том, что его обманули".

"Я не отрицаю, что (в Венесуэле) существует экономический кризис, но мы должны проанализировать контекст, нам нужно понять, почему все СМИ говорят о Венесуэле, а не фокусируются на таких странах, как Колумбия — с жестоким гуманитарным кризисом, впечатляющим уровнем насилия, Мексикае или странах Центральной Америки, откуди действительно огромная эмиграция", — отметил Диего Итурсарри.

"Несмотря на блокады и санкции, я вижу нормальную жизнь, что заставляет меня думать, что меры государства по защите населения дают о себе знать. Мы должны помнить, что услуги в Венесуэле почти бесплатны, как и проезд в метро, ​​бензин самый дешевый в мире, есть продовольственные пайки, которые доходят до венесуэльских семей, а часть населения получает государственные пособия", — продолжил он.

А вот в Буэнос-Айресе, по мнению аргентинца " наблюдается общее плохое настроение из-за глубокой рецессии и экономического кризиса, целые семьи живут на улице, лежат на полу, а их дети просят еды или денег. В Каракасе я этого не видел, это не значит, что этого нет, но, честно говоря, контраст очень сильный", - сказал Итурсарри.

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