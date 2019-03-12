Парламент Венесуэлы ввел в стране режим ЧП

Парламент Венесуэлы ввел в стране режим чрезвычайного происшествия. Отметим, что инициатива исходила от Хуана Гуайдо, самопровозглашенного президента страны.

Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщает французское информационное агентство AFP.

Авторы материала отмечают, что режим ЧП введен в Венесуэле из-за серьезных перебоев с электричеством. Так, отмечают в AFP, перебои продолжаются уже несколько дней кряду.

Введенный режим чрезвычайного происшествия будет длиться 30 дней. Указ парламента Венесуэлы обязует армию страны охранять не только важные государственные и военные объекты, но и главную государственную энергетическую компанию.

Напомним, что в начале текущего года ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Так, Соединенные Штаты Америки, ряд стран Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки объявили власть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро незаконной, назвав его тираном. Примечательно, что глава государства и его команда считают, будто перебои с электричеством в стране были вызваны кибератакой США.

Французское информационное агентство AFP отмечает, что инициатива о введении в стране чрезвычайного происшествия исходила от Хуана Гуайдо, самопровозглашенного президента страны. Он, напомним, объявил себя главой государства сразу же после того, как мировая общественность ополчилась на Николаса Мадуро. Правительство США, что примечательно, тут же поддержало Хуана Гуайдо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы всерьез раздумывает над военным вторжением в Венесуэлу.

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