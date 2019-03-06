Глава МИД Венесуэлы: США повторяют одну и ту же ошибку

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о хронической, повторяющейся ошибке Соединенных Штатов Америки.
Соответствующее сообщение Хорхе Арреаса опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Так, написал в своем сообщении глава МИД Венесуэлы, действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил действие американских санкций в отношении латиноамериканской страны. Их, напомнил Хорхе Арреаса, ввел в 2015 году во время своего правления предыдущий президент США Барак Обама.
Это, делится мнением глава МИД Венесуэлы, было ошибкой американских властей. Теперь же, указывает Хорхе Арреаса, официальный Вашингтон во главе с Дональдом Трампом вновь допускает ту же ошибку.
Продление санкций, считает Арреаса, является лишь предлогом для агрессии Соединенных Штатов Америки в Венесуэле.
Напомним, что недавно США, Канада, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки выступили против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав его власть незаконной, а его самого — тираном. Отметим, что страны, недовольные Мадуро, поддержали самопровозглашенного исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы размышляет над военным вторжением в Венесуэлу. Так, рассказали средствам массовой информации в американском правительстве, глава государства подходил к своим помощникам и интересовался тем, что они думают по этому вопросу.
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