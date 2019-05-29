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Автор Любовь Степушова

ЕАЭС загубили постсоветские элиты

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация print

Пять лет назад был подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но итоги сотрудничества не внушают оптимизма.


ЕАЭС – пять лет. Дмитрий Медведев рассказал об успехах евразийской интеграции

Интеграции нет, есть многовекторность

В Нур-Султан в среду, 29 мая, прибыли руководители всех пяти государств — членов блока, но похвастаться им нечем. Интеграция задумывалась для всех постсоветских стран, но пока их только пять (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) и очереди на присоединение не наблюдается. И понятно почему, экономика блока не блещет эффективностью. ВВП стран ЕАЭС увеличивается ежегодно всего на 1,8-2 процента. Это ниже среднемировых показателей, а страны драйверы — Россия и Казахстан — испытывают внутренние экономические сложности.

То есть реального поступательного прогресса нет, а прорывные инициативы типа введения единой валюты поддерживаются только Россией. Наоборот, работают факторы, направленные на минимизацию интеграции, — бюджетные дефициты приводят к защитной реакции, росту национального эгоизма, протекционизма.

В этой ситуации еще понятно, зачем ЕАЭС странам-партнерам, которые живут "многовекторной жизнью". С одной стороны, они покупают в России дешевые энергоносители, берут дешевые кредиты, у них есть российский рынок для беспошлинного сбыта своей продукции, их население беспрепятственно трудоустраивается в России. С другой стороны, все эти страны развивают экономические программы с ЕС и тоже торгуют с ним безпошлинно, отдавая западным компаниям под приватизацию свои самые ценные активы и покупая их технологии.

И совсем не понятно, зачем это надо России

При этом они демонстрируют политическую лояльность к Западу в его противостоянии России. Никто не поддержал ее воссоединение с Крымом, политику в Донбассе, все партнеры развивают персональные программы сотрудничества с НАТО, даже Казахстан проводит с альянсом совместные учения. Мало того, партнеры по ЕАЭС не гнушаются тривиальной контрабандой в Россию запрещенных к ввозу санкционных европейских товаров. В 2017 году урон от реэкспорта украинского сахара из Белоруссии и Казахстана Минсельхоз РФ оценивал в 70-80 миллиардов рублей (1-1,2 миллиарда долларов). Армения также покупает по льготным ценам товары в Грузии и тоже везет их в Россию под видом своих.

Есть и другие скрытые противодействия России. Так, Казахстан урезал Таможенный кодекс ЕАЭС, в результате чего выпал целый блок налоговой политики. Не договорились и по совместным органам управления и их роли в ЕАЭС — Евразийской комиссии и суду. Партнеры считают, что Россия нанесет их суверенитету огромный ущерб.

Назад в будущее. Или вперед?

Не лучше ли России в этой ситуации отойти назад к практике зон свободной торговли или твердо предложить партнерам идти, как Евросоюз, в сторону углубления экономической и политической интеграции. Не захотят наши партнеры, и не надо, будем ждать лучших времен, когда Россия станет более привлекательной экономикой и с ней захотят делиться суверенитетом в некоторых основополагающих вопросах. А пока у России есть территории, для развития которых очень нужны те миллиарды долларов, которые сегодня идут на поддержание чуждых нам националистических идеологий.

Есть мнение, что отказ от интеграции сократит возможности России по обеспечению безопасности своих границ и отслеживанию региональных процессов. Однако перевороты на Украине и в Армении, ситуация в Белоруссии говорят о том, что эта цель не достигается. С другой стороны, нынешняя война — это не война пехоты и артиллерии, а гибридная война, ракетная война. И лучше защищать свои границы на дальних подступах, как это мы делаем в Африке и Сирии, а также с помощью деятельности НКО, которые воспитывали бы лояльные нам кадры, чего совсем не наблюдается.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, на России лежат основные усилия по развитию евразийской интеграции. По словам политолога, сейчас интеграция происходит "либо в чиновничьем варианте, либо в приграничном". "Есть чиновники, которые время от времени собираются и подписывают документы, которые носят больше абстрактный характер. Или по линии приграничного сотрудничества, там интегрируются сами люди, бизнес. Например, Смоленская и Могилевская области активно сотрудничают. Или Оренбург, Самара, Омск — с Казахстаном.

"Сейчас взаимоотношения между странами ЕАЭС строятся в основном на денежной основе, а именно — куда пошли газ, нефть, кто получает выгоду, кто бенефициары и т. д.", — сказал в интервью "Правде.Ру" Владимир Лепехин.

По словам эксперта, чтобы "резко был поднят градус" евразийской экономической интеграции, России нужно стать привлекательной, должны возникнуть центростремительные силы. "А какие центростремительные силы могут вокруг России возникнуть, кроме газовых и углеводородных, если в России фактически сломана пенсионная система, если в России сейчас фактически остановился экономический рост? Поэтому начинаются проблемы, в Казахстане, в Белоруссии разные силы начинают сомневаться: "А зачем нам с Россией, которая не развивается, строить отношения. Давайте будем продолжать многовекторную политику усиливать", — отметил Владимир Лепехин для "Правды.Ру".

Кроме того, нужны иновационные проекты как драйверы роста, а их никто не предлагает, ни одна из стран, продолжил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". В мире меняется формат глобализации, но "постсоветские элиты совершенно неспособны подхватить этот тренд, поскольку не имеют представления о том, куда двигаться в стратегическом плане, всячески отпихивают от себя политику и говорят, что мы только экономикой занимаемся".

В целом, по мнению Владимира Лепехина, пока можно утешаться тем, чтобы "рассматривать российские усилия в этих странах как некие инвестиционные вложения, которые в долгосрочной перспективе для России выгодны экономически и политически". "Нам же важно, чтобы рядом с нами были дружественные государства, которые вместе с нами реализуют разного рода экономические проекты, а не враждебные государства, которые конкурируют, препоны устраивают", — резюмировал для "Правды.Ру" Владимир Лепехин.

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Темы ЕАЭС Владимир Лепехин Евразийский союз экспертное мнение
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