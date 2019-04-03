Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Другие Грузия Прибалтика Украина Белоруссия Молдавия Армения Узбекистан
Автор Любовь Степушова

Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью "Российской газете" заявил, что Россия в отношениях с Белоруссией нарушает договор об ЕАЭС. Так ли это?

Минск обвинил Россию в нарушении договора об ЕАЭС. 402253.jpeg

Семашко о нарушениях России

К этим нарушениям относятся, по его мнению, российский налоговый маневр в нефтянке без учета интересов Минска, завышенные цены на газ и торговые барьеры для белорусских производителей молочной продукции и машиностроения.

"Наша страна продолжает настаивать на том, что цена поставляемого газа в переходный период с 2020 по 2024 год (затем в ЕАЭС должен заработать единый рынок газа) должна быть равна цене газа в Смоленской области РФ. Лишь в этом случае можно говорить о равных условиях для субъектов хозяйствования двух стран", — отметил посол.

Что касается налогового маневра в нефтяной промышленности, напомним, он предполагает, что в ближайшие шесть лет, начиная с 2019-го, вывозная пошлина на российсую нефть снизится с 30% до 0% при росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Белоруссии общей суммой в год примерно в 300 миллионов долларов. Соответственно, у Минска могут возникнуть проблемы с конкурентоспособностью нефтепродуктов на экспортных рынках. А это может вылиться в сокращение валютной выручки для страны.

"Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки", — заявил посол.

Он добавил, что Россия "продолжает блокировать" поставки мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Белоруссии, а так же машин и оборудования. Семашко напомнил, что в России действует порядка 60 постановлений правительства, которые "так или иначе закрывают ее рынок для белорусской продукции".

В первую очередь речь идет о субсидировании российских производителей. Белорусы переносят производство в Россию в надежде получить субсидии, а потом "от них требуют все основные узлы машины производить в России". Другими словами, "белорусов вынуждают передать все свои компетенции соседу", отметил посол.

Вы нам дешевые ресурсы, мы вам - ничего 

Тем не менее, по словам Семашко, "текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств". То есть, это означает: "Снимайте все барьеры, как будто мы часть России, но частью России мы не является, поэтому ваши пожелания в плане дальнейшейполитической и экономической интеграции выполнять не будем".

Однако, если посмотреть на ЕС, который белорусы всегда ставят в прмер интеграции, все страны при вступлении в Союз проходят через вступление в НАТО и подписывют протокол о солидарности в политике. За это их, собственно, и субсидируют. В ЕС есть   Еврокомиссия, есть парламент, есть единая налоговая и фискальная политика, единая валюта. 

Россия энергетически субсидировала Белоруссию на 5,77 миллиардов долларов в 2018 году. Как пишет ТГ канал "Трыкатаж", согласно данным за 2018 год Белстата и Минфина Белоруссии, субсидии складывались из:

— поставок природного газа (20,3 млрд кубометров) по цене, существенно меньше средней экспортной цены Газпрома (132 vs 237,7 доллара за тыс. кубометров);

— поставок 18 млн тонн сырой нефти по цене, существенно меньше средней фактической экспортной цены РФ (374 vs 496 доллара за тонну);

— "перетаможке" нефти (продаж с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет, взята оценка banki24. by за 2016 — 2017 год);

— поставок нефтепродуктов по цене 395,7 доллара за тонну, существенно меньше экспортной цены в 544 доллара за тонну, по которой сама Республика Беларусь продает свои нефтепродукты на экспорт.

Кроме того, за последние 6 лет Белоруссия взяла у России кредитов на 9,7 млрд. долларов, которые отдавать не собирается, во всяком случае Минфин РФ его рефинансирует каждый год, в последний раз недавно на 600 миллионов рублей, это очень существенные деньги, это вся налоговая прибавка по сборам в России за 2018 год в 30% .

Всего за 20 лет Союзного государства, устав которго предусматривает единую валюту и политическую надстройку, эти субсидии составили более 125 миллиардов долларов. Это такие деньги, котороые предполагают учитывать интересы России, а не только Белоруссии.

Хотите "на равных"? Усиливайте интеграцию

Как сказал "Правде.Ру" заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, "ни в одном соглашении Евразийского союза нет пункта о том, что Россия отдает под управление партнеров свою внутреннюю налоговую, финансовую политику".

Налоговой маневр в российской нефтедобыче — это абсолютно внутреннее дело России, отметил эксперт. И маневр не был неожиданным — "введен 5-летний период постепенного изменения налогообложения в системе нефтедобычи , и об этом было известно 5 лет назад". По мнению эксперта, он был сделан для того, чтобы "прекратить бесконечную спекуляцию российскими ресурсами". "Белоруссия экспортирует на мировой рынок нефтепродукты из российской нефти и калий. Больше ничего не поставляет. Этим живут. И, естественно, они сейчас хотят компенсацию за то, что будут нести потери".

По словам Андрея Суздальцева, российские нефтеперерабатывающие компании, будут получать отрицательный акциз и компенсацию. "Мы им предлагаем, если хотите "на равных", давайте тогда  вести дело к интеграции. Потому что российские компании платят налоги в российский бюджет. Они строят дороги, магистрали, порты, аэропорты, газопроводы, нефтепроводы. Вы эти расходы не несете. Миллионы долларов стоит одна вышка. Но они же от всего этого отказываются", — отметил Андрей Суздальцев.

Читайте по теме: Почти половина россиян не одобряет идею объединения России и Белоруссии

МИД Белоруссии заявил о нежелании страны вступать в Евросоюз

Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией

Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ЕАЭС Белоруссия Андрей Суздальцев Россия-Белоруссия
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Что подарить начинающему спортсмену
Авто
Почему скрипят тормоза, и когда начинать принимать меры?  
Новости Белоруссии
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Новости Все >
Хостел на востоке Москвы закрыли по решению суда
Журнал Минобороны РФ опубликовал статью о боевой парапсихологии в армии
Лавров отверг возможность "Карибского кризиса" из-за Венесуэлы
Загитова, Нурмагомедов и Головин попали в рейтинг самых перспективных россиян
Власти городка на Ямале объяснили нецелевые траты на концерт "Дискотеки Аварии"
Дольф Лундгрен посетит Крым для съемок в фильме о Великой Отечественной войне
Глава ФЛГР посоветовала комментатору Губерниеву послушать Путина
Росавиация предложила Украине провести переговоры о восстановлении авиасообщения с РФ
Покупателей элитного жилья лишат "ипотечных каникул"
"Дома Сашу ждет любовь". Жена Кокорина рассказала, как будет встречать его из СИЗО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости Украины
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости медицины
И пенсии, и рабочие места скоро будут никому не нужны
Южная Америка
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Другие
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Экономика
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Происшествия
Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве

Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".

Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости Украины
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости Украины
Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Любовь Степушова Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС Любовь Степушова Игорь Буккер Минтруда России превратилось в НИИЧАВО? Игорь Буккер Руслан Веснянко Выборы на Украине: и это все о них Руслан Веснянко
Комментарии
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Любовь Соболь берет на работу активистов "Весны"
В конгресс США внесут еще один законопроект с угрозами жестких санкций против России
В конгресс США внесут еще один законопроект с угрозами жестких санкций против России
Москвичи не смогут купить алкоголь во время майских праздников
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Минтруда России превратилось в НИИЧАВО?
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
В минпромторге хотят сформировать стратегические запасы российских лекарств
Сибирский предприниматель призвал увеличить стоимость килограмма хлеба до 80 рублей
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Глава ФЛГР посоветовала комментатору Губерниеву послушать Путина
Росавиация предложила Украине провести переговоры о восстановлении авиасообщения с РФ
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян за излишнюю злобу
В МВД хотят, чтобы мигранты начали оплачивать собственную депортацию
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
В конгресс США внесут еще один законопроект с угрозами жестких санкций против России
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
История и современность Все >
3-недельная диета на соке может привести к разрушению мозга
3-недельная диета на соке может привести к разрушению мозга
На дне Индийского океана обнаружено кладбище черепах
На дне Индийского океана обнаружено кладбище черепах
В МВД хотят, чтобы мигранты начали оплачивать собственную депортацию
В МВД хотят, чтобы мигранты начали оплачивать собственную депортацию
Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным
Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным
В США намерены решить вопрос с покупкой Турцией С-400
В США намерены решить вопрос с покупкой Турцией С-400
Поражение персов при Платеях: первое серьезное поражение персидской армии
Поражение персов при Платеях: первое серьезное поражение персидской армии
За что директор ФБР Эдгар Гувер преследовал Чарли Чаплина
За что директор ФБР Эдгар Гувер преследовал Чарли Чаплина
Священная лига: как Россия объединилась с Европой для борьбы с Турцией
Священная лига: как Россия объединилась с Европой для борьбы с Турцией
Закредитованным россиянам грозит тюрьма за кредитный обман
Закредитованным россиянам грозит тюрьма за кредитный обман
Росстат констатировал возвращение нищеты
Росстат констатировал возвращение нищеты
Домашнее Все >
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Все возможно: грецкий орех на дачном участке
Деревья и кустарники
Все возможно: грецкий орех на дачном участке
Как привить яблоню
Плодовые
Как привить яблоню
Французские исследователи выяснили, как снизить риск последствий гепатита C
Французские исследователи выяснили, как снизить риск последствий гепатита C
Врач-аллерголог: гематоген вреден для здоровья
Врач-аллерголог: гематоген вреден для здоровья
Японцы не хотят отдыхать в честь новой эпохи
Японцы не хотят отдыхать в честь новой эпохи
Любовный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков Зодиака
Тина Канделаки не нападала на Уткина
Тина Канделаки не нападала на Уткина
Мужской гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков Зодиака
Итальянка попала в больницу из-за диеты
Итальянка попала в больницу из-за диеты
Тина Канделаки вышла в свет в тюрбане
Тина Канделаки вышла в свет в тюрбане
Врачи призывают использовать традиционные презервативы
Врачи призывают использовать традиционные презервативы
У пьющих алкоголь подростков рост мозга сильно замедляется
У пьющих алкоголь подростков рост мозга сильно замедляется
Мужское Все >
18 московских таксистов находятся в розыске
18 московских таксистов находятся в розыске
Маскировка на рыбалке
Маскировка на рыбалке
Основные правила оформления интерьера спальни
Основные правила оформления интерьера спальни
Как правильно постелить ковер
Как правильно постелить ковер
Как правильно оформить кухню в современном стиле
Как правильно оформить кухню в современном стиле
Как выбрать аксессуары в ванную комнату
Как выбрать аксессуары в ванную комнату
Три секрета ухода за вещами, чтобы они оставались в прекрасном состоянии
Три секрета ухода за вещами, чтобы они оставались в прекрасном состоянии
Что подарить начинающему спортсмену
Новости спорта
Что подарить начинающему спортсмену
Национальные виды спорта: что и где
Новости спорта
Национальные виды спорта: что и где
Великие футболисты в истории: Месси и Роналду
Новости спорта
Великие футболисты в истории: Месси и Роналду
Как уберечь суставы во время спортивных тренировок
Новости спорта
Как уберечь суставы во время спортивных тренировок
Счастье тяжелым не бывает: финский бег с женами
Новости спорта
Счастье тяжелым не бывает: финский бег с женами
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?

В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Отправили скунса в Россию духи продавать
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Ближний Восток
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Балканы
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Южная Америка
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Донбассу украинские выборы не помеха
Новости Украины
Донбассу украинские выборы не помеха
Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо
Южная Америка
Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо
Надо ли России признавать выборы на Украине
Новости Украины
Надо ли России признавать выборы на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ