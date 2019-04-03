Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью "Российской газете" заявил, что Россия в отношениях с Белоруссией нарушает договор об ЕАЭС. Так ли это?
К этим нарушениям относятся, по его мнению, российский налоговый маневр в нефтянке без учета интересов Минска, завышенные цены на газ и торговые барьеры для белорусских производителей молочной продукции и машиностроения.
"Наша страна продолжает настаивать на том, что цена поставляемого газа в переходный период с 2020 по 2024 год (затем в ЕАЭС должен заработать единый рынок газа) должна быть равна цене газа в Смоленской области РФ. Лишь в этом случае можно говорить о равных условиях для субъектов хозяйствования двух стран", — отметил посол.
Что касается налогового маневра в нефтяной промышленности, напомним, он предполагает, что в ближайшие шесть лет, начиная с 2019-го, вывозная пошлина на российсую нефть снизится с 30% до 0% при росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Белоруссии общей суммой в год примерно в 300 миллионов долларов. Соответственно, у Минска могут возникнуть проблемы с конкурентоспособностью нефтепродуктов на экспортных рынках. А это может вылиться в сокращение валютной выручки для страны.
"Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки", — заявил посол.
Он добавил, что Россия "продолжает блокировать" поставки мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Белоруссии, а так же машин и оборудования. Семашко напомнил, что в России действует порядка 60 постановлений правительства, которые "так или иначе закрывают ее рынок для белорусской продукции".
В первую очередь речь идет о субсидировании российских производителей. Белорусы переносят производство в Россию в надежде получить субсидии, а потом "от них требуют все основные узлы машины производить в России". Другими словами, "белорусов вынуждают передать все свои компетенции соседу", отметил посол.
Тем не менее, по словам Семашко, "текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств". То есть, это означает: "Снимайте все барьеры, как будто мы часть России, но частью России мы не является, поэтому ваши пожелания в плане дальнейшейполитической и экономической интеграции выполнять не будем".
Однако, если посмотреть на ЕС, который белорусы всегда ставят в прмер интеграции, все страны при вступлении в Союз проходят через вступление в НАТО и подписывют протокол о солидарности в политике. За это их, собственно, и субсидируют. В ЕС есть Еврокомиссия, есть парламент, есть единая налоговая и фискальная политика, единая валюта.
Россия энергетически субсидировала Белоруссию на 5,77 миллиардов долларов в 2018 году. Как пишет ТГ канал "Трыкатаж", согласно данным за 2018 год Белстата и Минфина Белоруссии, субсидии складывались из:
— поставок природного газа (20,3 млрд кубометров) по цене, существенно меньше средней экспортной цены Газпрома (132 vs 237,7 доллара за тыс. кубометров);
— поставок 18 млн тонн сырой нефти по цене, существенно меньше средней фактической экспортной цены РФ (374 vs 496 доллара за тонну);
— "перетаможке" нефти (продаж с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет, взята оценка banki24. by за 2016 — 2017 год);
— поставок нефтепродуктов по цене 395,7 доллара за тонну, существенно меньше экспортной цены в 544 доллара за тонну, по которой сама Республика Беларусь продает свои нефтепродукты на экспорт.
Кроме того, за последние 6 лет Белоруссия взяла у России кредитов на 9,7 млрд. долларов, которые отдавать не собирается, во всяком случае Минфин РФ его рефинансирует каждый год, в последний раз недавно на 600 миллионов рублей, это очень существенные деньги, это вся налоговая прибавка по сборам в России за 2018 год в 30% .
Всего за 20 лет Союзного государства, устав которго предусматривает единую валюту и политическую надстройку, эти субсидии составили более 125 миллиардов долларов. Это такие деньги, котороые предполагают учитывать интересы России, а не только Белоруссии.
Как сказал "Правде.Ру" заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, "ни в одном соглашении Евразийского союза нет пункта о том, что Россия отдает под управление партнеров свою внутреннюю налоговую, финансовую политику".
Налоговой маневр в российской нефтедобыче — это абсолютно внутреннее дело России, отметил эксперт. И маневр не был неожиданным — "введен 5-летний период постепенного изменения налогообложения в системе нефтедобычи , и об этом было известно 5 лет назад". По мнению эксперта, он был сделан для того, чтобы "прекратить бесконечную спекуляцию российскими ресурсами". "Белоруссия экспортирует на мировой рынок нефтепродукты из российской нефти и калий. Больше ничего не поставляет. Этим живут. И, естественно, они сейчас хотят компенсацию за то, что будут нести потери".
По словам Андрея Суздальцева, российские нефтеперерабатывающие компании, будут получать отрицательный акциз и компенсацию. "Мы им предлагаем, если хотите "на равных", давайте тогда вести дело к интеграции. Потому что российские компании платят налоги в российский бюджет. Они строят дороги, магистрали, порты, аэропорты, газопроводы, нефтепроводы. Вы эти расходы не несете. Миллионы долларов стоит одна вышка. Но они же от всего этого отказываются", — отметил Андрей Суздальцев.
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