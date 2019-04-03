Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью "Российской газете" заявил, что Россия в отношениях с Белоруссией нарушает договор об ЕАЭС. Так ли это?

Семашко о нарушениях России

К этим нарушениям относятся, по его мнению, российский налоговый маневр в нефтянке без учета интересов Минска, завышенные цены на газ и торговые барьеры для белорусских производителей молочной продукции и машиностроения.

"Наша страна продолжает настаивать на том, что цена поставляемого газа в переходный период с 2020 по 2024 год (затем в ЕАЭС должен заработать единый рынок газа) должна быть равна цене газа в Смоленской области РФ. Лишь в этом случае можно говорить о равных условиях для субъектов хозяйствования двух стран", — отметил посол.

Что касается налогового маневра в нефтяной промышленности, напомним, он предполагает, что в ближайшие шесть лет, начиная с 2019-го, вывозная пошлина на российсую нефть снизится с 30% до 0% при росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Белоруссии общей суммой в год примерно в 300 миллионов долларов. Соответственно, у Минска могут возникнуть проблемы с конкурентоспособностью нефтепродуктов на экспортных рынках. А это может вылиться в сокращение валютной выручки для страны.

"Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и белорусской нефтепереработки", — заявил посол.

Он добавил, что Россия "продолжает блокировать" поставки мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Белоруссии, а так же машин и оборудования. Семашко напомнил, что в России действует порядка 60 постановлений правительства, которые "так или иначе закрывают ее рынок для белорусской продукции".

В первую очередь речь идет о субсидировании российских производителей. Белорусы переносят производство в Россию в надежде получить субсидии, а потом "от них требуют все основные узлы машины производить в России". Другими словами, "белорусов вынуждают передать все свои компетенции соседу", отметил посол.

Вы нам дешевые ресурсы, мы вам - ничего

Тем не менее, по словам Семашко, "текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств". То есть, это означает: "Снимайте все барьеры, как будто мы часть России, но частью России мы не является, поэтому ваши пожелания в плане дальнейшейполитической и экономической интеграции выполнять не будем".

Однако, если посмотреть на ЕС, который белорусы всегда ставят в прмер интеграции, все страны при вступлении в Союз проходят через вступление в НАТО и подписывют протокол о солидарности в политике. За это их, собственно, и субсидируют. В ЕС есть Еврокомиссия, есть парламент, есть единая налоговая и фискальная политика, единая валюта.

Россия энергетически субсидировала Белоруссию на 5,77 миллиардов долларов в 2018 году. Как пишет ТГ канал "Трыкатаж", согласно данным за 2018 год Белстата и Минфина Белоруссии, субсидии складывались из:

— поставок природного газа (20,3 млрд кубометров) по цене, существенно меньше средней экспортной цены Газпрома (132 vs 237,7 доллара за тыс. кубометров);

— поставок 18 млн тонн сырой нефти по цене, существенно меньше средней фактической экспортной цены РФ (374 vs 496 доллара за тонну);

— "перетаможке" нефти (продаж с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет, взята оценка banki24. by за 2016 — 2017 год);

— поставок нефтепродуктов по цене 395,7 доллара за тонну, существенно меньше экспортной цены в 544 доллара за тонну, по которой сама Республика Беларусь продает свои нефтепродукты на экспорт.

Кроме того, за последние 6 лет Белоруссия взяла у России кредитов на 9,7 млрд. долларов, которые отдавать не собирается, во всяком случае Минфин РФ его рефинансирует каждый год, в последний раз недавно на 600 миллионов рублей, это очень существенные деньги, это вся налоговая прибавка по сборам в России за 2018 год в 30% .

Всего за 20 лет Союзного государства, устав которго предусматривает единую валюту и политическую надстройку, эти субсидии составили более 125 миллиардов долларов. Это такие деньги, котороые предполагают учитывать интересы России, а не только Белоруссии.

Хотите "на равных"? Усиливайте интеграцию

Как сказал "Правде.Ру" заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, "ни в одном соглашении Евразийского союза нет пункта о том, что Россия отдает под управление партнеров свою внутреннюю налоговую, финансовую политику".

Налоговой маневр в российской нефтедобыче — это абсолютно внутреннее дело России, отметил эксперт. И маневр не был неожиданным — "введен 5-летний период постепенного изменения налогообложения в системе нефтедобычи , и об этом было известно 5 лет назад". По мнению эксперта, он был сделан для того, чтобы "прекратить бесконечную спекуляцию российскими ресурсами". "Белоруссия экспортирует на мировой рынок нефтепродукты из российской нефти и калий. Больше ничего не поставляет. Этим живут. И, естественно, они сейчас хотят компенсацию за то, что будут нести потери".

По словам Андрея Суздальцева, российские нефтеперерабатывающие компании, будут получать отрицательный акциз и компенсацию. "Мы им предлагаем, если хотите "на равных", давайте тогда вести дело к интеграции. Потому что российские компании платят налоги в российский бюджет. Они строят дороги, магистрали, порты, аэропорты, газопроводы, нефтепроводы. Вы эти расходы не несете. Миллионы долларов стоит одна вышка. Но они же от всего этого отказываются", — отметил Андрей Суздальцев.

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