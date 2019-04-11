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Автор Любовь Степушова

Лукашенко не умеет играть в хоккей

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко в политике похож на хоккеиста, который с энтузиазмом носится по площадке, забивая то в одни, то в другие ворота. Как вы будете относится к такому игроку? Ну, вот и мы так же.

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Любите хоккей — знайте правила

То он про то, что белорусы не претендуют на членство в Евросоюзе и "не ползают там в Брюсселе" как украинцы, то — что он проводит учения с Россией, чтобы армию "учить воевать. На всякий случай". Или что  "плевать хотел" на мнение западных правозащитников о его диктатуре. Про сегодняшнее "выкручивание рук" и "обнаглели" - из этой же серии, только в адрес России. Как и недавняя демонстрация уверенности в победе "друга" Порошенко и оскорбление посла России в Минске Михаила Бабича.

Как правило, свои "голы" Лукашенко забивает, когда у него отбирают преференции, доход или отказывают в кредитах, накладывают санкции. Это нормально, сегодня, например, прошла новость, что Египет не стал поддерживать план США по "арабскому НАТО", потому что США сократили Каиру экономическую помощь. Не нормально (в хорошем смысле), что Россия, вдруг, задумалась, а зачем ей спонсировать Белоруссию? Но, в принципе, мы не не должны удивляться, что наш "союзник" "уйдет на Запад", если Москва проведет налоговый маневр в нефтянке или не выделит Минску очередной кредит. А к этому все и идет.

Другой вопрос, нужна ли Западу витрина развитого социализма, которая разобьется без российских денег? Скорее всего, там план другой — во что бы то ни стало оставить Минску российские преференции, обеспечив политическое единство Белоруссии с Западом. Именно на это и направлено "Восточное партнерство", но Украина обрубила с Россией все связи.

Мечта: уйти на Запад по-умному

В Белоруссии Запад надеется сделать умнее. Такой же план сейчас у него с Арменией, Казахстаном и Киргизией (нашими "союзниками" по ЕАЭС), можно в этом не сомневаться. Достаточно погуглить с ключевыми словами Киргизия — США, ЕС, Армения — США, ЕС, Казахстан — США, ЕС и вы увидите массу интересных новостей о контактах и контрактах сторон, часто противоречащих интересам России.

В отношении Белоруссии, например, читаем, что белорусские военные в рамках ДОВСЕ проведут с 1 по 5 апреля инспекцию во Франции, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. В составе белорусской делегации будет украинский (!) инспектор. Одновременно аналогичную инспекцию в Белоруссии проведут военные из Бельгии и Финляндии. А ранее, оказывается, в марте — американские инспекторы в рамках того же договора посетили расположение 336-й реактивной артиллерийской бригады ВС Белоруссии.

В феврале появилась информация о том, заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко предложил в Атлантическом совете провести совместные учения с НАТО. Сообщалось также, что Минск хочет пригласить в Белоруссию американских специалистов по исследованию соцсетей и контролю над интернет-пространством.

Но читатель еще более удивится, если ему сообщить, что Россия с 2007 года соблюдает мораторий по ДОВСЕ, так как стороны (Россия и НАТО) не смогли сформировать общий подход к контролю над уровнем вооружений по обе стороны границы.

Кто же на самом деле обнаглел?

Москва терпит многое от своего партнера по Союзному государству, даже усиление антироссийской риторики , но не прямой экономический ущерб, который наносится контрабандой на государственном уровне. Сколько раз белорусы предупреждались о недопустимости перемаркировки товаров, но воз и ныне там.  В результате каждый день через границу проходит более 2 тысяч грузовиков с контрафактной продукцией. Заметим, что Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис" — структура государственная.

Терпение России иссякло после того, как за первую неделю апреля на границе было задержано 36 грузовиков с фруктами без фитосанитарных документов. С 12 апреля "Россельхознадзором" введены ограничения на поставки якобы белорусских яблок и груш. Вероятно тезисы об "обнаглевшей" России связаны с этим событием.

С учетом того, что ежегодно на преференции Белоруссии уходит до 6 миллардов долларов, то Россия только выиграет от ухода Минска на Запад. Что же касается потери союзника на западных границах, чем стращает Лукашенко, то это не страшно по одной простой причине: современная война — это не война танков, пехоты и артиллериии, а ракетная война или война гибридная. В первой нам Минск вряд ли поможет, а во второй на примере с Украиной мы, во-первых, приобрели опыт, а во-вторых, поняли, что Запад не особенно рвется помогать незалежным, он рвется к богатствам страны, ее рынкам сбыта, а экономические проблемы перекладывает на плечи населения.

Для страны, которая живет на кредиты, это будет трагедией. Белоруссия в этом году уже повысила тарифы ЖКХ, прогноз по ВВП понижен до 1,3 % с 4 %. Можно. конечно, "перекрыть" российский нефтепровод в Европу, как говорит Лукашенко, но как на это посмотрит Европа? Лукашенко сразу сметут, скорее всего, по типу дворцового переворота, а потом сметут и следующего — уже явного русофоба, потом следующего, пока не придет человек, поставивший своей целью жить не за счет России, а вместе с ней.

Так что, запасаемся терпением и наблюдаем, главное, чтобы Кремль, вдруг, не испугался своей смелости узнать, а есть ли у него в лице Минска союзник.

Фото: Kremlin. ru

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