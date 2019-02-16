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Армения шагает... От России или к ней?

Правда ТВ » Точка зрения

Армения — воюющая страна, ей нужна помощь России, но и от помощи Запада она не намерена отказываться, сказал в программе "Точка зрения" директор Института Кавказа Александр Искандарян.


Пашинян - прозападный или пророссийский политик?

По мнению эксперта "Правды.Ру", за апрельской "бархатной революцией" в Армении не стоит какая-либо внешняя сила, это "уличные революции в традициях армянского общества, так же как и французского".

Население ждет от нового премьера Никола Пашиняна, партия которого "Мой шаг" получила в парламенте конституционное большинство, искоренения коррупции, но это не должны быть отдельные аресты, нужен системный подход.

По мнению Александра Искандаряна, именно в этом Еревану может помочь Запад. Главная задача — обеспечить цифровизацию услуг, прозрачность распределения бюджетных денег и формирования цены на газ, поступающий из России.

"Увеличение цены со 150 долларов за тысячу кубических метров на границе с Россией до 230 для внутреннего потребителя необъяснимо для населения", — отметил политолог в интервью "Правде.Ру". Армению не устраивает американский и азербайджанский подход к проблеме Нагорного Карабаха по принципу "территория в обмен на мир", продолжил эксперт "Правды.Ру".

На территории проживают люди, и они имеют право решать судьбу этой территории. Никто не гарантирует Арцаху статус независимого государства по этой формуле, поэтому сомнительно, что переговоры выйдут из тупика в ближайшее время, сказал "Правде.Ру" Александр Искандарян.

Что касается членства Армении в ЕАЭС, то Пашинян высказывался против, но отказываться от ЕАЭС он не намерен, поскольку, помимо проблем, это приносит Армении и пользу, которой больше, отметил Александр Искандарян в интервью "Правде.Ру". По словам эксперта, Россия остается стратегическим партнером Армении, и это мнение армянского народа.

Протесты же против военной базы в Гюмри связаны с поведением российских военнослужащих, а не с ее бесполезностью для обеспечения безопасности Армении.

Смотрите подробнее программу "Точка зрения".

Ведущая — обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

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Темы ЕАЭС Армения цены на газ Точка зрения цифровизация Никол Пашинян Россия и Армения Любовь Степушова революция в Армении борьба с коррупцией военные базы России Александр Искандарян
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