Леонид Крутаков: Запад сломал международное право

По требованию конгресса Трамп разблокировал миллионы долларов на военную помощь Украине. Экс-генсек НАТО призвал Грузию начать думать о вступлении в альянс без Абхазии и Южной Осетии несмотря на территориальные конфликты. МИД России заявил, что мир как никогда близок к возможности случайного ядерного конфликта.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Почему, как и зачем Запад меняет международное право, устанавливает выгодные для себя новые правила? И как мы должны действовать в такой ситуации? Обо всем этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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— Леонид, прошло уже пять лет с законного по всем статьям возвращения Крыма в Россию, уже Крымский мост построили, а они до сих пор: "Крым отдайте, Крым забрали"… А что будет, если еще и Донбасс сейчас принять?! Конечно, надо было уж сразу все. Семь бед — один ответ.

— Конечно. Механизм международного права и принятия решений Западом давно сломан, он не работает. США предпринимают все свои действия на Ближнем Востоке, в Югославии на основе некоего якобы большинства, сколачиваемого ими сами. Этот альянс из большинства, как они говорят, стран, голосует, хотя это совсем не большинство.

Но они утверждают, что это правомерные действия, и наносят военный удар. На Совет Безопасности ООН им давно наплевать. А раз это неработающий инструмент и ты это понимаешь, то надо и действовать исходя из того, что там на этот инструмент наплевали. Призывать всех вернуться в правовое русло бессмысленно, потому что с той стороны мошенник и он для себя решения принял.

Если мы эту логику принимаем, то тогда, да, надо с Донбассом решать вопрос. Надо вообще с левобережной Украиной решать вопрос, а там пусть Польша заходит, Венгрия забирает свои земли, которые они ждут и с удовольствием заберут. Это вариант примирения внутренних конфликтов на стыке бывших империй: Австро-Венгрии, Речи Посполитой и Русской, где и возникла Украина.

И для Европы это, возможно, был бы лучший вариант, и быстрее бы все успокоилось на этой территории, когда бы одни себя осознали венграми, те — поляками, эти — русскими и кому как еще угодно. Но для США эта точка напряженности в центре Европы нужна. Именно для этого, собственно говоря, и Майдан стоял — для этого все.

— Но Трамп же сказал, что "все, не понятно, как эти украинцы тратят деньги". И остановил даже незначительную военную помощь. Хотя сейчас появилась информация, что все-таки по требованию конгресса Трамп разблокировал эти средства.

— Конечно, это стратегия. Они не остановятся. Они будут поддерживать всеми силами именно такую Украину. Ведь ради того, чтобы Украину не объявлять банкротом и не заставлять ее выплачивать России суверенный долг, они даже изменили правила МВФ. Это же о многом говорит.

Если Стокгольмский арбитраж принимает решение, что правило "плати или бери" не работает в отношении Украины, а правило "качай или плати" в отношении "Газпрома" работает, то о чем можно с ними говорить?!… Это означает, что даже если в Европе газ не нужен, а ты качай через Украину столько, сколько у вас по контракту.

Куда этот газ пойдет, никого не интересует. Качай или плати. Вот что с "Газпромом" сделали. Это же арбитраж отменил контракт, заключенный между двумя странами. О каком международном праве после этого можно говорить? — Только о праве сильного.

— Еще очень показательно сообщение о том, что экс-генсек НАТО призвал Грузию начать думать о вступлении в НАТО без Абхазии и Южной Осетии несмотря на территориальные конфликты. Говорится, что исключения подтверждают правила. Но они уже сделали столько исключений, что совершенно понятно: они формируют некие новые правила.

— Новые правила, абсолютно точно. И надо это давно уже воспринимать как новый порядок, устанавливаемый ими по давнему плану. А не как исключение из того. У нас же по-прежнему все официальные заявления: "Это противоречит международным правилам". Да плевать им на все это международное.

Нашим руководителям давно надо понять, что на Западе нет "против права", они свое новое право устанавливают. Они считают, что тот, кто сильный, их устанавливает. Они считают, что им вполне по силам установить выгодные для них правила. И они их устанавливают.

— Так и было на самом деле всегда.

— Всегда. И международное правило всегда возникало как паритет сил между сильными державами, которые не могут уничтожить друг друга. Тогда они вынуждены сесть и договориться, что играем так-то.

— Кстати, по поводу ядерной бомбы, американская семья (великие умные люди) передала СССР секреты, для того чтобы одна страна не владела…

— Установить паритет.

— А теперь МИД России заявил о том, что сегодня мир как никогда близок к возможности случайного ядерного конфликта.

— Я не верю в случайный ядерный конфликт. Я вообще не верю в случайности в этом мире, особенно в социально ориентированных системах. Там всегда есть иерархия и всегда кто-то принимает определенные решения. Поэтому если ядерная война будет, то будет неслучайной. Это будет четко осознанное и рассчитанное решение.

Может быть, это будет представлено как случайность. Но то, что это будет с расчетом, жестким и четким пониманием последствий и того, как из этих последствий выходить, кто станет выгодоприобретателем в том мире, который возникнет после этой ядерной войны, — это все будет рассчитано, даже не сомневаюсь.

— Проблема в том, что последствия бывают совершенно не те, на которые рассчитывали.

— Ошибки исключать нельзя. Это вечная проблема управленческой системы, потому что управлять можно тем, что прогнозируемо, а поведение человека, к счастью, непрогнозируемо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев