Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Азия Бывший СССР Остальной мир Европа Соотечественники Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Леонид Крутаков: Запад сломал международное право

Мир print

По требованию конгресса Трамп разблокировал миллионы долларов на военную помощь Украине. Экс-генсек НАТО призвал Грузию начать думать о вступлении в альянс без Абхазии и Южной Осетии несмотря на территориальные конфликты. МИД России заявил, что мир как никогда близок к возможности случайного ядерного конфликта.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Почему, как и зачем Запад меняет международное право, устанавливает выгодные для себя новые правила? И как мы должны действовать в такой ситуации? Обо всем этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Как москвичей на выборах обманули

Политолог: Смоленковым прикрыли действующих в России шпионов

Аналитик: кто станет "вьючным ослом" в мировой политике

Политолог: кнутом власть только подстегивает протесты

Политолог: как спишут Порошенко

Эксперт: Россия поменяла террористов на заложников

— Леонид, прошло уже пять лет с законного по всем статьям возвращения Крыма в Россию, уже Крымский мост построили, а они до сих пор: "Крым отдайте, Крым забрали"… А что будет, если еще и Донбасс сейчас принять?! Конечно, надо было уж сразу все. Семь бед — один ответ.

— Конечно. Механизм международного права и принятия решений Западом давно сломан, он не работает. США предпринимают все свои действия на Ближнем Востоке, в Югославии на основе некоего якобы большинства, сколачиваемого ими сами. Этот альянс из большинства, как они говорят, стран, голосует, хотя это совсем не большинство.

Но они утверждают, что это правомерные действия, и наносят военный удар. На Совет Безопасности ООН им давно наплевать. А раз это неработающий инструмент и ты это понимаешь, то надо и действовать исходя из того, что там на этот инструмент наплевали. Призывать всех вернуться в правовое русло бессмысленно, потому что с той стороны мошенник и он для себя решения принял.

Если мы эту логику принимаем, то тогда, да, надо с Донбассом решать вопрос. Надо вообще с левобережной Украиной решать вопрос, а там пусть Польша заходит, Венгрия забирает свои земли, которые они ждут и с удовольствием заберут. Это вариант примирения внутренних конфликтов на стыке бывших империй: Австро-Венгрии, Речи Посполитой и Русской, где и возникла Украина.

И для Европы это, возможно, был бы лучший вариант, и быстрее бы все успокоилось на этой территории, когда бы одни себя осознали венграми, те — поляками, эти — русскими и кому как еще угодно. Но для США эта точка напряженности в центре Европы нужна. Именно для этого, собственно говоря, и Майдан стоял — для этого все.

— Но Трамп же сказал, что "все, не понятно, как эти украинцы тратят деньги". И остановил даже незначительную военную помощь. Хотя сейчас появилась информация, что все-таки по требованию конгресса Трамп разблокировал эти средства.

— Конечно, это стратегия. Они не остановятся. Они будут поддерживать всеми силами именно такую Украину. Ведь ради того, чтобы Украину не объявлять банкротом и не заставлять ее выплачивать России суверенный долг, они даже изменили правила МВФ. Это же о многом говорит.

Если Стокгольмский арбитраж принимает решение, что правило "плати или бери" не работает в отношении Украины, а правило "качай или плати" в отношении "Газпрома" работает, то о чем можно с ними говорить?!… Это означает, что даже если в Европе газ не нужен, а ты качай через Украину столько, сколько у вас по контракту.

Куда этот газ пойдет, никого не интересует. Качай или плати. Вот что с "Газпромом" сделали. Это же арбитраж отменил контракт, заключенный между двумя странами. О каком международном праве после этого можно говорить? — Только о праве сильного.

— Еще очень показательно сообщение о том, что экс-генсек НАТО призвал Грузию начать думать о вступлении в НАТО без Абхазии и Южной Осетии несмотря на территориальные конфликты. Говорится, что исключения подтверждают правила. Но они уже сделали столько исключений, что совершенно понятно: они формируют некие новые правила.

— Новые правила, абсолютно точно. И надо это давно уже воспринимать как новый порядок, устанавливаемый ими по давнему плану. А не как исключение из того. У нас же по-прежнему все официальные заявления: "Это противоречит международным правилам". Да плевать им на все это международное.

Нашим руководителям давно надо понять, что на Западе нет "против права", они свое новое право устанавливают. Они считают, что тот, кто сильный, их устанавливает. Они считают, что им вполне по силам установить выгодные для них правила. И они их устанавливают.

— Так и было на самом деле всегда.

— Всегда. И международное правило всегда возникало как паритет сил между сильными державами, которые не могут уничтожить друг друга. Тогда они вынуждены сесть и договориться, что играем так-то.

— Кстати, по поводу ядерной бомбы, американская семья (великие умные люди) передала СССР секреты, для того чтобы одна страна не владела…

— Установить паритет.

— А теперь МИД России заявил о том, что сегодня мир как никогда близок к возможности случайного ядерного конфликта.

— Я не верю в случайный ядерный конфликт. Я вообще не верю в случайности в этом мире, особенно в социально ориентированных системах. Там всегда есть иерархия и всегда кто-то принимает определенные решения. Поэтому если ядерная война будет, то будет неслучайной. Это будет четко осознанное и рассчитанное решение.

Может быть, это будет представлено как случайность. Но то, что это будет с расчетом, жестким и четким пониманием последствий и того, как из этих последствий выходить, кто станет выгодоприобретателем в том мире, который возникнет после этой ядерной войны, — это все будет рассчитано, даже не сомневаюсь.

— Проблема в том, что последствия бывают совершенно не те, на которые рассчитывали. 

— Ошибки исключать нельзя. Это вечная проблема управленческой системы, потому что управлять можно тем, что прогнозируемо, а поведение человека, к счастью, непрогнозируемо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы инна новикова ядерная война право сильного леонид крутаков необычная неделя экспертное мнение международное право международные правила
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Леонид Крутаков: Запад сломал международное право
Формула небес
Погибшие за идеалы - Гороскоп дня
Зрение
Виды бактериального кератита и его проявления
Новости Все >
В конгрессе обвинили Белый дом в "предательстве демократии"
NYT заявила о секретном подразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"
Безработные россияне могут выйти на пенсию на два года раньше
В "Роскосмосе" разработали маскирующийся космический аппарат
Бари Алибасов проиграл суд с производителем "Крота"
В России подорожает импортная вода в бутылках
Белый дом обвинил демократов в оскорблении Конституции США
Мэра мексиканского города привязали к пикапу и проволокли по улицам
$8 млрд отсудил житель США у компании Johnson & Johnson
В России возраст получения негосударственной пенсии могут снизить
Последние материалы
NYT заявила о секретном подразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"
Леонид Крутаков: Запад сломал международное право
Безработные россияне могут выйти на пенсию на два года раньше
В "Роскосмосе" разработали маскирующийся космический аппарат
Бари Алибасов проиграл суд с производителем "Крота"
В России подорожает импортная вода в бутылках
Белый дом обвинил демократов в оскорблении Конституции США
Мэра мексиканского города привязали к пикапу и проволокли по улицам
$8 млрд отсудил житель США у компании Johnson & Johnson
В России возраст получения негосударственной пенсии могут снизить
Популярное
Здоровье
Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака

Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.

Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Газ
"Туркменский прорыв" Киева оказался химерой
Недвижимость
Требования к разделительным заборам между участками
Космос
Сделанные в 1959 году фотоснимки обратной стороны Луны удивили ученых
Соломон Соловьев Погибшие за идеалы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Чем маленькая Эстония может помочь большой Украине Руслан Веснянко Татьяна Питерякова Гитлер: еврей или нет? Татьяна Питерякова
Комментарии
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Поляки и русские: обречены на войну?
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Русские своих не бросают: Москва поддержала Гавану и Каракас
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Президент Голобородько кончился, остался шут Зеленский
Макгрегор озадачил болельщиков воспоминанием о бое с Нурмагомедовым
В США придумали, как "сдерживать" Россию в Черном море
Нацбатальоны Украины объявили общий сбор и грозят срывом разведения сил
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Президент и премьер Эквадора покинули столицу из-за массовых протестов
Нацбатальоны Украины объявили общий сбор и грозят срывом разведения сил
Боец из Армении едва не задушил своего соперника из Турции
Боец из Армении едва не задушил своего соперника из Турции
Истребитель ВВС США разбился в Германии
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Президент и премьер Эквадора покинули столицу из-за массовых протестов
Польша нашла способы избавиться от "газовой зависимости" от России
История и современность
Битва при Гастингсе: эпохальное событие в истории Англии
Битва при Гастингсе: эпохальное событие в истории Англии
У Цзэтянь - наложница императора, ставшая первой и единственной женщиной-императрицей Китая
У Цзэтянь - наложница императора, ставшая первой и единственной женщиной-императрицей Китая
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Эксперты: возможный выход США из "Открытого неба" приблизит войну
Эксперты: возможный выход США из "Открытого неба" приблизит войну
Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН
Бывший ФСБшник стал новым главой ФСИН
Появилось видео запуска американской баллистической ракеты
Появилось видео запуска американской баллистической ракеты
Как русские дипломаты спасали правителя Кореи
Как русские дипломаты спасали правителя Кореи
"Стояние на Угре": нашествие Орды было не единственной проблемой Ивана III
"Стояние на Угре": нашествие Орды было не единственной проблемой Ивана III
Сможет ли НАТО победить Россию в Черном море
Сможет ли НАТО победить Россию в Черном море
Армянин придушил турецкого бойца ММА
Армянин придушил турецкого бойца ММА
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Как научить ребенка терпению и ожиданию: четыре важных рекомендации
Добрые дела и позитивный настрой помогут победить социальную тревожность
Откуда берет начало расстройство пищевого поведения
Девять "неправильных" продуктов, при употреблении которых болят суставы
Ученые установили, что настроение зависит от баланса химических веществ в женском мозге
Гороскоп спорта на 7-13 октября: Тельцу пора в спортзал, а Скорпиону записаться в секцию карате
Семейный гороскоп на 7-13 октября: Скорпион посвятит себя дому, а Дева начнет семейный бизнес
Рост заболевания астмой среди детей ученые связали с увеличением аллергенов
В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, отпиленную пилой
В Подмосковье врачи спасли мужчине руку, отпиленную пилой
Врач посоветовал не сбивать температуру ниже 38,5 градуса
Врач посоветовал не сбивать температуру ниже 38,5 градуса
Как сушить волосы в зависимости от стрижки
Как сушить волосы в зависимости от стрижки
Перестаем быть серой мышью
Перестаем быть серой мышью
Ошибки при окрашивании волос дома
Ошибки при окрашивании волос дома
Группе ДДТ не дали закончить концерт в Санкт-Петербурге
Группе ДДТ не дали закончить концерт в Санкт-Петербурге
Дана Борисова жестко высказалась о Волочковой
Дана Борисова жестко высказалась о Волочковой
Люк Бессон дал комментарий по обвинению в изнасиловании
Люк Бессон дал комментарий по обвинению в изнасиловании
В Челябинске коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню
В Челябинске коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню
Москва перейдет на автоматическую систему подачи тепла
Москва перейдет на автоматическую систему подачи тепла
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ