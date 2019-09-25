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Политолог: кнутом власть только подстегивает протесты

Политика » Выборы print

Прошли выборы во многие региональные органы власти, в том числе в Московскую городскую думу. Уже было много скандалов в ходе подготовки. К ним добавился еще один — клип "Москва".

Совместный Тимати и блогера GuF клип "Москва", выпущенный в День города, накануне выборов в Московскую городскую думу, быстро набрал полтора миллиона дизлайков. В Сети был флешмоб "поставь дизлайк" за слова "не хожу на митинги, не втираю дичь" и "съешь бургер за Собянина". Музыканты удалили ролик, заявляя, что "не получали денег" и "не знали, что это о политике".

Но было поздно — уже развернулась настоящая травля всех видеоклипов рэпера. Один из пользователей написал, что те, кто не успел поставить отрицательную оценку под удаленным клипом, могут сделать это под другими роликами. И разозленные на рэп-исполнителя набросились на другие его видео.

Эти и другие события главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой прокомментировал политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Как москвичей на выборах обманули

— Леонид, недавние самые обычные региональные выборы ознаменовались многими примечательными событиями, особенно в Москве. Всем запомнились протесты, которые организовывали либералы, а участвовали в них даже коммунисты. Оценки выборов — тоже очень разные, как и отказ в регистрации многим кандидатам. Даже Лужков выплыл из политического небытия и прокомментировал все эти события и сложившуюся ситуацию.

— Я тоже согласен с критической оценкой выборов. Власти опустили оппозицию до уровня плинтуса, но себя приравняли к этому плинтусу. Страшно, что единороссы попытались обмануть людей, прикинувшись самовыдвиженцами. К этому можно по-разному относиться. Но людям это обязательно запомнится и впоследствии власти аукнется.

— В связи с этими же выборами, как раз уже в День города, накануне выборов, произошло еще одно резонансное событие. Вышел клип "Москва" Тимати и блогера GuF. Там были такие возмутившие многих, слова: "Не хожу на митинги, не втираю дичь". Это творение быстро набрало 1,4 миллиона дизлайков. Юрий Дудь тоже сказал, что не надо молчать. Он выдал такое, что даже Песков сказал, что не стоит переоценивать значимость, так сказать, данной премии.

Даже не совсем понятно, как это получилось, но говорят, что среди молодежи считается, что это очень круто. Вот в армию у нас многие идти служить не хотят, зато очень круто пойти на несанкционированный митинг, там побузить, потусоваться, чтобы еще и замели, посидеть в кутузке какое-то время, а потом хвастаться этим перед девушками. Получается, теперь еще такая скандальная тема в обществе внезапно возникла...

— Не в обществе, а в молодежной среде. Все, у кого есть дети, прекрасно понимают... У меня тоже дети есть — и уже возрастные, и маленькие. Молодость — это возраст, когда хочется быстро, легкими способами выделиться среди других, завоевать популярность доступными средствами…

— Но дело в том, что они же сами себе портят будущее. Их могут исключить из институтов, сразу принести повестки в армию, не взять на работу… 

— Вы в этом смысле? Власть должна показывать свою власть. Как бы это цинично ни звучало. Не только власть. Не кнутом единым. Кнут должен быть, безусловно, в виде наказания.

Молодежь должна понять, что происходит, и понимать перспективы. То есть люди ведь выходят на улицы активные, которые хотят что-то в жизни сделать, а не те, которые просто где-то сидят тихо. А если люди активные, покажите им, как это можно сделать. Мы в советское время родились, мы все знали профсоюз, Комсомол, еще что-то, куда надо идти, в партию вступить, чтобы добиться чего-то и влиять на решения.

Так случилось, что как только была создана "Единая Россия", я был на выборах в Твери, чуть-чуть поучаствовал. И я видел молодых ребят из глубинки, которые вдруг поняли, что у них появилась какая-то возможность чего-то добиться и проявить себя. Если у людей нет ощущения и понимания, как добиться результата, они выходят на улицу.

И наказывать за то, что ты им не дал эту возможность, наверное, неправильно. Хотя особо отличившихся наказывать надо, потому что политика кнута хорошо работает там, где объелись пряников. Но у нас и пряников не дают. А кнутом-то работают хорошо сейчас. По крайней мере, в последнее время принялись.

Дайте пряников хотя бы каких-то, дайте возможности. Есть, конечно, всякие группы обучения, курсы повышения, кадровые резервы. Но там все те бюрократы, которые уже сидят в бюрократической цепочке. То есть для кого власти это проводят? Для себя? Вы тратите деньги только на себя?

Если вы хотите найти людей со стороны и обеспечить с периферии приток реальных кадров, которые способны решать задачи, рождать смыслы какие-то, то обеспечьте... А они же только тех, кто уже есть внутри кадрового резерва, отправляют на губернаторские курсы. Но что же вы делаете-то?!…

Если вы озвучили это как программу президента "Кадровый резерв", собирайте какие-то реальные новые кадры, дайте людям с периферии, которые вне системы, возможность войти в систему. Для этих людей важны возможности и способы влияния на принятие больших решений.

Дайте им эту возможность. Не сразу. Покажите, как это сделать. Вот проблема в чем. Если власть замыкается в узкий круг и начинает решать только такие задачи, как не допустить никого другого, она с таким явлением будет сталкиваться постоянно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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