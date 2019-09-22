Как москвичей на выборах обманули

Прошли выборы во многие региональные органы власти, в том числе в Московскую городскую думу. Там немало мест получила КПРФ, но победили все-таки "самовыдвиженцы", стыдящиеся заявить, что они — единороссы.

Прошли и некоторые кандидаты, за которых предлагал голосовать Навальный. Он хвалится своим "умным голосованием", но эксперты говорят, что просто народу надоела "Единая Россия", а Навальный, напротив, оказал медвежью услугу.

Об этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

— Леонид, оценки прошедших выборов очень разные. Кто-то говорит, что было все потрясающе, законно и успешно, а что было отказано довольно многим кандидатам, связано исключительно с техническими ошибками сборщиков подписей. В связи с этим напомнил о себе даже Лужков. Он в интервью заявил, что это при нем, конечно, все было гораздо лучше, он очень жестко оценил подготовку к выборам и непосредственно сами выборы. Как вы считаете, выборы прошли нормально или нет?

— А как вы считаете? Негативно?

— Очень негативно, да. Просто очень негативно. Я даже удивилась, честно говоря. Понятно, что все всегда сравнивают с тем, как было при нем. Конечно, при нем, чтобы не отказывали такому количеству людей, наверное, и близко к этому не было. Как вы оцениваете эту выборную кампанию?

— Я согласен, скорее, с теми, кто критикует. Потому что даже и имя Лужкова опять прозвучало, и его мнение везде приводится. Я сам долгое время работал в Московской мэрии — как раз при Лужкове. Он в отличие от нынешнего мэра был политиком.

Знаете, когда он для меня состоялся как политик? Тогда был еще хасбулатовский Верховный Совет, депутаты вызвали его туда на доклад и стали его там песочить. А он так вдруг встрепенулся на трибуне: "Кто вы здесь такие? Меня не вы выбирали мэром. Меня выбирали москвичи. Вот перед ними я и буду отчитываться". Сразу собрал бумаги и ушел.

Человек показал, что есть его основа, кто его база. А вот нынешний мэр опирается не на москвичей. Это присланный сверху топ-менеджер. Хороший он или плохой — это уже даже не столь важно. Главное, что он по факту назначен. И, соответственно, подчиняется строго вышестоящей власти.

А остальное ему, по большому счету, абсолютно все равно. У него есть несколько реперных показателей, по которым он отчитывается перед федеральной властью. Все его попытки стать электорально значимой фигурой выглядят нелепо и смешно. Это тоже надо признать.

Надо вспомнить прошлые мэрские выборы, когда они попытались создать видимость настоящих выборов, демократии и т. д. Они вытащили и потащили Навального, игнорируя уголовное дело, провели его через муниципальные фильтры, лишь бы сделать некое подобие борьбы.

Так ведь он же чуть не проиграл Навальному. Это же просто смешно. Они действительно сделали так, что опустили оппозицию до уровня плинтуса. Но и сами себя они приравняли, пригнули к этому же плинтусу по результатам выборов. Вот что произошло.

Страшно то, что попытались обмануть людей и сейчас на этих выборах в Москве и в регионах. То есть они проводили эти выборы не как выборы, не как электоральный процесс, а как PR-акцию. Особенно показателен обман населения с самовыдвиженцами.

История с самовыдвиженцами, когда все кандидаты от "Единой России", которые пользовались деньгами, предвыборными фондами "Единой России", административными ресурсами и всем другим, вдруг стали самовыдвиженцами, очень впечатляет.

Притом, что лидер московских единороссов Андрей Метельский все-таки не прошел. И это, на мой взгляд, одно их таких тестовых показателей провала власти на этих выборах. Потому что Метельский — это лицо "Единой России". И он уже заявил, что фракция "Единой России" в Мосгордуме все равно будет и она будет большой.

То есть значит: "это самовыдвиженцы, но на самом деле они наши". Но это вообще что-то такое невообразимое — либо налево, либо направо хвостом повернуть. Вот этот фактор попытки обмануть многим запомнится надолго.

Конечно, к людям, избирателю, московским пенсионерам можно по-разному относиться. Но любой человек ловит обман на ментальном уровне. Для него необязательно это осознать рационально и разложить по полочкам, как мы сейчас говорим. Он если чувствует, что его обманывают, то и реагирует соответствующим образом. Вот на этих выборах произошла именно такая реакция.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев