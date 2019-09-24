Аналитик: кто станет "вьючным ослом" в мировой политике

Глава Пентагона призвал Россию вести себя "как нормальная страна". "России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и демократическими нормами, которые мы установили и которые использует западный мир. Это лучший способ двигаться вперед", — заявил министр обороны США Майк Эспер.

Пришедший в премьеры Британии Борис Джонсон тоже продолжает высказываться в подобном духе про Brexit, выборы и экономику.

Об этом беседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

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— Леонид, очередная цитата, совершенно не первая и вполне типичная для США, от главы Пентагона: "России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами, демократическими нормами, которые мы установили…"

— Ключевые слова — "мы установили". Слово "демократическими" после этого звучит как-то диссонансом.

— Мюнхенская речь была уже довольно давно — 2007 год. С другой стороны, 12 лет — для истории всего лишь миг. Но их самомнение и вытекающая из этого политика, видимо, неисправимы и будут продолжаться постоянно.

— А это и есть политика. Ведь суть политики — это конкуренция между странами за влияние на рынке, за природные ресурсы, контроль. Ничего другого нет. Вся политика заключается в том, что один национальный проект соревнуется с другим, соперничает. И вся история человечества из этого и проистекает, в этом и заключается.

Когда нас попытались убедить, что на самом деле все страны за все хорошее против всего плохого, а есть только корпоративная конкуренция между бизнесменами, нас попытались обмануть, и они так не только нас обманывали, но и самих себя. Тот кризис недоверия, который сегодня существует между странами, — это следствие попытки представить, скрыть реальный конфликт за внешним конфликтом.

Потому что страновая конкуренция никуда не уходила, она остается, и мы ее сейчас очень отчетливо видим. И слова главы Пентагона — этому лишь подтверждение, потому что смысл политического проекта не в том, чтобы раствориться в неком общем рынке и общих правилах, а в том, чтобы, используя экономические и прочие ресурсы, превратить себя в доминирующую силу, которая диктует правила другим.

Можно вспомнить Обаму, когда они продвигали активно эти свои транснациональные партнерства — транстихоокеанское, трансатлантическое, он прямо заявлял, что мы строим новое ранчо и на этом ранчо США не должны быть вьючным ослом, они должны быть тем, кто задает правила. То есть вьючными ослами должны быть Китай, Россия, Европа и все остальные.

Вот вся их логика. И можно сколько угодно ею возмущаться, но это правильная логика для США. Я бы хотел, чтобы такая же логика была и у нашего руководства. Оно должно заботиться, прежде всего, о своей стране. Вот в чем суть.

— Да. Но при этом нас продолжают обвинять в имперских амбициях.

— Это да. Всегда.

— А что вы думаете по поводу Бориса Джонсона?

— Я от многих слышал, что он очень умный. Все-таки закончил школу Итона вместе с Кэмероном, который начал с Brexit историю. А Джонсону, видимо, придется ее заканчивать. Этих людей изначально готовят профессионально под определенный род деятельности. То, что Джонсон играет в такого юродивого в некоторых местах, — это все равно все игра.

Западная, особенно англосаксонская, политическая традиция отличается от российской и европейской, где в последние века были революции, которые перелопатили элиты и перевернули все вверх дном. В Англии традиция сохранилась, не улопатилась. Там чертик из табакерки не может стать премьером и руководителем страны. Это невозможно.

Так же Трампа пытались представить, что он — выскочка из подворотни. Не выскочка. И Борис Джонсон не выскочка. У нас большинство аналитиков, особенно по телевизору, любят говорить о том, что США сошли с ума, Британия предпринимает идиотские действия. Но если они все такие дураки, почему вы такие умные не выигрываете у них? Почему они господствуют в мире? Почему они диктуют свои правила? Вот вопрос.

Если ты не понимаешь логику оппонента, противника, конкурента и говоришь, что он дурак, значит, ты признал свое поражение. Потому что там логика, очевидно, есть и там проект есть. Если ты его не понимаешь, значит, тобой руководят, значит, ты как марионетка двигаешься на чужих ниточках.

А для меня вывод очень простой: Brexit — это не случайность, это не требование народа, а проект элит, а это значит, что они готовятся к чему-то большому. Это вообще в духе того, что произносил Трамп: "Сделай Америку вновь великой".

— Сделай Европу великой?

— Новая регионализация. Англия от Европы дистанцируется…

— А Шотландия говорит: "Мы хотим в ЕС. До свидания". А там еще есть Уэльс и Северная Ирландия.

— Это, конечно, проблема. И то, что проект реализуется вопреки куче общественных внутренних настроений, для меня является доказательством, что этот проект элиты носит вертикальный характер, это абсолютно осознанная вещь, а не случайная. Поэтому Борис — не наказание, а Борис — тот человек, который должен провести определенные решения. Так же, как и Трамп. И они эти решения проводят.

— Кому, перед кем должен?

— Перед элитой, которая формирует повестку дня. Любой исторический проект не может существовать в форме демократии, которая раз в электоральный цикл подтверждает некую стратегию или не подтверждает, ее ломая. Долгосрочный проект может существовать только в виде конспирологии, только в виде групп лиц, которые осознают этот проект, понимают долгосрочные цели, ставят их перед собой, преследуют и достигают.

По-другому мир не устроен. Говорить о неком сетевом обществе, сетевой армии, сетевой полиции могут только умалишенные либо люди, определенно заряженные. Потому что не бывает сетевой армии. А без порядка, без установления порядка и системы наказания не бывает экономики.

Кто будет наказывать и устанавливать правила, если мы уберем государство? Значит, и в мире, какое-то одно государство, один политический субъект будет стараться так делать. И мы понимаем, какой субъект всё всем навязывает. Слова главы Пентагона очевидны: "мы устанавливать эти правила должны, потому что мы — демократы, а вы — нет".

Проблема же здесь в том, что в сетевом режиме может существовать муравейник, где каждый знает свою задачу и на большее не замахивается, и все социальные страты зациклены. Каждый выполняет свою функцию: этот боец, этот грузчик, как в Индии касты. Вот к чему нас и ведут, собственно говоря. Вот суть большого проекта, на мой взгляд.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев