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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: Смоленковым прикрыли действующих в России шпионов

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Власти США якобы отозвали своего осведомителя, иначе говоря, шпиона, из высшей власти России. Об этом первыми сообщили журналисты канала CNN.

Пока Россия и США выясняли, имел ли он доступ к секретам, сотрудник управделами президента Олег Смоленков с супругой и тремя детьми спокойно отправился в отпуск в Черногорию, после чего бесследно исчез. Поговаривают, что его видели в США. Россия запросила информацию через Интерпол.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

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— Леонид, странная ситуация с американским шпионом в управлении делами президента... Вроде бы он был, но как бы и нет. В итоге все-таки вычислили, что это некий Олег Смоленков, который уехал с семьей в отпуск в Черногорию, а оттуда их всех успешно эвакуировали в США. И вокруг этого уже столько всего нагромоздили, что теперь совершенно не понятно, где правда, а где выдумки. Что вы об этом думаете?

— В таких ситуациях надо исходить из того, что эта новость — даже не второй свежести. Все эти события — уже двухлетней давности. Все они произошли еще в 2017 году. Теперь кому-то это понадобилось снова сделать как будто бы новостью, вот вытащили опять все это через CNN.

— CNN, которые с Трампом бодаются...

— Да. Значит, это кому-то надо. Мало того, надо понимать, что там была с этим связана и отставка Болтона, которого связывали так или иначе с этим. А Болтон как советник по национальной безопасности — это прямой контактер президента с ЦРУ. Вице-президент Майк Пенс неоднократно жаловался Трампу на то, что сводки ЦРУ изначально кладутся на стол Болтону, только потом к нему.

Это внутриаппаратные игры. То, что это играет на антирусские настроения в США, — безусловно. Но меня еще в этом смысле поразила и ответная реакция со стороны России. Нам-то зачем на это реагировать? А пошла уже такая волна. Произошло столько. У нас и РБК, и "Коммерсантъ", и пресс-секретарь президента отреагировали на это.

Когда такая акция рассчитывается, а это абсолютно точно информационная акция с эффектами, она всегда рассчитывается на определенные результаты и отклики. Тот, кто просчитывал, очень грамотно просчитал. управление делами президента, ЦРУ, шпион…

Надо еще вспомнить, что до этого в The New York Times была информация о том, что из-за неосторожных действий Трампа все кремлевские агенты ЦРУ прекратили передавать информацию, потому что они боятся провала. Там целая история вокруг этого накручивается.

Боюсь, что она имеет такой амбивалентный характер действия, она не только внутриамериканская, она еще и внутрироссийская. Потому что, когда вытаскивают старого агента, на языке спецслужб это называется "операция прикрытия". Я очень сомневаюсь, что один Смоленков был агентом ЦРУ, если именно он был агентом.

— Конечно, не один.

— Вот видите, вы даже не сомневаетесь. Конечно, не один. Значит, кто-то подвис из реальных агентов, причем очень высоких: где-то прокололся с какой-то информацией, где-то она проскочила, и по пути можно вычислить, откуда источник. Поэтому надо было срочно переключить внимание публики, вскрыть какую-то другую игру и показать, что вот этот был источник.

Он должен быть достаточно свежим агентом, но уже провалившимся. Вот этого Олега Смоленкова и вытащили снова в топ новостей. Я другой логики, честно говоря, не вижу. Потому что это двухлетней давности история. Все давно это узнали и успели забыть. Очевидно, что это классическая операция прикрытия.

— У нас недавно была в гостях Елена Вавилова, разведчица из тех, кого обменяли на Скрипаля и компанию. Она сказала, что до этой встречи она и другие агенты друг друга совершенно не знали, не видели. А когда встретились, между собой общались по-английски. То есть настолько глубоко они были там внедрены, вжились…

— То есть горизонтальные связи отсутствовали. Это правильно. Представляете, насколько серьезная внутренняя дисциплина должна быть, чтобы нигде ничем себя не выдать, чтобы никто совершенно ничего не заподозрил.

— И они там жили как нормальные американские люди, работали, даже создали бизнес, свободно общались, как-то делали карьеру…

— В новой жизни, да. Есть еще один очень любопытный аспект в этой истории со Смоленковым. Там говорится про все это расследование и т. д.

Почему я говорю, что есть и российские интересанты? В интернете появилась выписка, что Смоленков живет в доме за 935 тысяч. Американская справка. Все на английском. 935 тысяч. Но там ошибка очень интересная. Это же очевидно, что кто-то фейк влепил. И очевидно не американцы, раз такая ошибка из русского языка пошла. Это важный нюанс. По таким нюансам как раз и можно многое понять.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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