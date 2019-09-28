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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: как спишут Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина print

У Зеленского есть мандат разобраться с прежней властью? Порошенко повторит судьбу советских лидеров, спокойно живущих в США, или Каддафи и Хусейна? Что решат операторы мировых процессов?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, аналитик, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

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— Леонид, с пятой попытки Порошенко все-таки заставили прийти на допрос. Ко всему прочему прошла информация, что в последний день президентства его помощник обналичил 34 миллиона долларов. Похоже, что для Порошенко и всей его компании дело уже не просто пахнет керосином, а уже горит и скоро прилетит по полной. Конечно, все это было ожидаемо.

— Про прежнюю систему.

— Да, но она не сильно изменилась. Как вы оцениваете вообще ситуацию на Украине?

— В этом смысле ничего удивительного, потому что единственный мандат, который выдан Зеленскому, отличается от мандата прежней власти — это возможность разобраться с предыдущей властью по части воровства, а не идеологии. Потому что и прошлая власть уничтожала власть предыдущую, но с другой точки зрения, а в остальном выполняла все функции, установки, которые им были сверху спущены — из-за Атлантического океана.

Но при этом они слишком поверили в то, что они незаменимы, и слишком заворовались. Теперь вроде бы новая администрация, но установки те же — антирусские, русофобские. А право разобраться с теми, кто заворовался, ведь имеет еще второй эффект: тем, кто пришел, оно не даст возможности воровать на том уровне, на котором воровали те.

— Но те, кто пришел, голодные и злые.

— Голодные. Нет, но если они увидят результат с Порошенко, если будут реальные посадки, то хотя бы задумаются.

— А разве такое в первый раз? Не впервые бывшего президента привлекают к следствию, вызывают на допрос. Разве Порошенко не знал, что воровать нехорошо и преступно, могут привлечь к ответу?

— Когда где-то на стороне, на это внимание не обращают. Нет, у него были гарантии большие, очень серьезные. Он выполнял все задания, решал задачи для могучих покровителей.

— У Саакашвили тоже были гарантии.

— Правильно. Но Саакашвили, во-первых, в тюрьме не сидит. А потом, когда это где-то происходит — в Буркина-Фасо или в Закавказье, то это одно. А "у нас — це Европа же, нас это не коснется".

Первый премьер-министр Сингапура, создатель сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю говорил: "Пока я не посадил своих друзей в тюрьму, никто не поверил в серьезность моих намерений". Вот никогда не веришь в то, что с тобой может это произойти, когда это твоих близких не коснется или тебя самого.

— Рассказывали (не знаю, байка или нет), что в Китае в кабинетах чиновников стоят чучела проворовавшихся и казненных бывших начальников. И все равно там воруют.

— Воруют, конечно. Везде. Но важен уровень. Мы провозглашаем рынок основой общественного устройства, а в основе рынка лежит один принцип — личная выгода. Грех тогда жаловаться на коррупцию. Человек всегда будет пытаться поиметь для себя. Как поговорка: "Если ты такой умный, почему ты такой бедный?" Если это критерий оценки, то, конечно, человек будет стремиться все свои возможности обратить в финансы, в деньги.

Понятно, что в этом системном принципе есть серьезный изъян. Как с ним бороться? Можно снизить планку, как это сделано в цивилизованных, так скажем, странах, как у нас это пытаются сделать. У нас же уже сидят сахалинский губернатор, бывший комякский, тверской… То есть людям показывают, что на определенном уровне можно и до какого уровня можно. Но люди видят, что на каком-то — уже нельзя, с какого уровня нельзя.

Это все считывается. Посадка Улюкаева, посадка Ходорковского в свое время резко подняли налоговые платежи олигархических структур в федеральный бюджет. Резко. Потому что пока пугали — ничего, а как только они увидели, что эти могут их посадить и им наплевать, то сразу — нет-нет, лучше платить.

Считают же они свои выгоды и риски. И вот для Порошенко настал момент, он взорвался. Я не знаю, как с самим Порошенко дело кончится. Но то, что некоторых приближенных надо и придется посадить, это точно. Иначе не обелить лицо новой власти, если ты не посадишь хотя бы парочку особо рьяных из прежней.

— Ведь Зеленский обещал разобраться с Порошенко. Во время предвыборной кампании он уже говорил все это. Поэтому Порошенко не угомонился и не подстраховался?…

— А здесь другой аспект. Здесь же это считывается, это будет считываться и другими лидерами. С одной стороны, вы правы, есть история Каддафи, есть история Хусейна. 

— А это не про коррупцию, извините, Каддафи и Хусейн.

— Вы что! А денег сколько осталось на банковских счетах, которые они забрали себе и не отдают.

— Деньги — да. Но там другая же история.

— Не важно. Я говорю о том, что эти люди выполняли определенные задания. Вооружал Ирак не Советский Союз, а Франция, Германия, США. В свое время было молчаливое согласие, США и Европе это было выгодно. Хусейн выполнял определенные задачи. Так же, как и Каддафи взял на себя сбитый Boeing, лишь бы снять риски и подозрения в адрес самих США.

Ведь в Северной Африке была вскрыта крупнейшая сеть наркоторговли. И удивительным образом эта сеть совпала с агентурной сетью ЦРУ. Собственно говоря, все црушники были собраны и на этом самолете летели на допрос в США. И вдруг самолет взрывается, и сбивает его, как американцы сразу же объявили, господин Каддафи.

Только спустя многие годы Каддафи все-таки признал, выплатил какие-то компенсации. Они все выполняли. Как правило, опасных, много знающих первых лиц после этого списывают, но по-разному. Все бывшие советские лидеры, их родственники в США спокойно живут. Их не трогали. Это было правило.

А теперь, если с Порошенко расправятся, для всех остальных это будет тоже означать, что могут и с ними это сделать, даже если они выполняют все. Опять же, пример — Саакашвили. Если это произойдет с Порошенко, это будет для мирового оператора процессов сильный удар. Поэтому у меня есть сомнения, что лично с Порошенко разберутся в этом смысле.

— Но Яценюк убежал еще при Порошенко.

— Яценюк соскочил грамотно. Вовремя и грамотно. Вот человек, который был нацелен ни на какие-то политические решения, а быстренько нарубил капусту и соскочил. 

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина коррупция инна новикова петр порошенко леонид крутаков необычная неделя экспертное мнение владимир зеленский
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