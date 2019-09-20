Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Мир
Восточная Европа Балканы Евросоюз
Автор Любовь Степушова

Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией

Мир » Европа » Евросоюз print

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что у его страны "самые лучшие отношения с Россией". Борисов выступил в парламенте, объясняя отношения с Россией, ее участие в проекте АЭС"Белене" и участие Болгарии в проекте "Турецкий поток".

"Русские шпионы" не повляли на прагматизм Софии

Об этом соообщает Blitz. bg. Премьер-министр подчеркнул, что у Софии "самые лучшие отношения с Россией, как и с Европой, США и всеми странами". Заметим, что пять лет назад отношения с Москвой были заморожены. При президенте Росене Плевнелиеве русофобия в Болгарии достигла апогея. София, сославшись на давление ЕС, закрыла в 2014 году газовый проект трубопровода "Южный поток", а двумя годами ранее проект нефтепровода "Бургас-Алесандрополис", а также заморозила строительство "Росатомом" АЭС "Белене".

Это были политические решения, принятые, несмотря на угрозу уплаты российским компаниям неустоек, что и было сделано по суду. Однако после прихода к власти президента Румена Радева (избранного на всенародном голосовании), который взял курс на восстановление отношений с Россией, и после того, как Борисов извинился в Москве за то, что Болгария загубила три указанных проекта, отношения вышли на прагматический уровень.

Даже последний "русофильский" шпионский скандал не помешал Софии объявить, что она сняла все препятствия к началу строительства ответвления от "Турецкого потока" в Сербию, Вегрию, Австрию, которое Брисов предложил назвать "Балканский поток".

"Балканский поток" оставит Болгарию в "газовой игре"

"Мы приложили огромные усилия, ведя переговоры и с президентом Путиным и премьер-министром Медведевым. Он ("Балканский поток") на самом деле строится сегодня. Затраты составят более миллиарда евро", — сказал премьер Болгарии. Добавим, что министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подтвердил эти сведения. "Мы получили заверения в том, что Болгария будет готова транспортировать газ через болгарскую часть газопровода "Турецкий поток", который уже будет называться "Балканский поток", с 1 января 2020 года, сказал Мантуров. По его словам, были проведены конкретные переговоры по строительству газопровода до границы с Сербией и намечены перспективы развития этого проекта.

Стало известно, что "Булгартрансгаз" уже подписал контракт с саудовской фирмой Arcad на строительство болгарской трубы.

По словам Бойко Борисова, "мы выиграем от этого проекта, потому что мы остаемся в газовой игре. В противном случае потоки потекут мимо Болгарии. Мы получим транзитные сборы, газопровод останется болгарским, когда он будет построен, и у наших соседей из Северной Македонии, Сербии и Венгрии будет альтернативный газ. Мы остаемся и в Греции, в противном случае мы просто исчезнем (как энергетический хаб)", — подчеркнул Борисов.

Премьер добавил, что шпионский скандал не оказал никакого влияния на отношения с Россией, наоборот готовится визит Владимира Путина в Болгарию в следующем году к 140-летию установления дипломатических отношений с Россией.

В отношении АЭС "Белене Борисов" пояснил, что объявлен тендер, в котором участвуют кроме "Росатома" еще ряд компаний, в том числе "Дженерал Электрик", французская "Фраматом" (бывшая Areva) и "немецкая компания". Кроме того, по данным министерства энергетики Болгарии, продление срока эксплуатации блоков 5 и 6 Козлодуйской АЭС является приоритетом правительства. В 2017 году Агентство по ядерному регулированию продлило срок службы пятого блока Козлодуйской АЭС при участии "Росатома".

Россия благодарна Болгарии

Борисов ответил парламентариям и на вопрос о санкциях против России. "Если кто-то думает, что кто-то здесь может заставить их отменить, это заблуждение. Все в Европейском совете голосуют за санкции ", — сказал он. "Если Минские соглашения будут соблюдаться, то санкции обязательно будут отменены. Вы видите, как большие страны бомбардируют друг друга санкциями. Это имеет огромное влияние на торговлю и отношения ", — отметил Борисов.

"Мы всегда говорили, что Европа и НАТО являются нашими стратегическими партнерами, и мы держим наше слово на этот счет. Мы многое сделали и для Российской Федерации, и она это ценит. Прагматично и на основе взаимной выгоды мы продолжаем работать дальше ", — сделал вывод премьер Болгарии.

Действительно, в условиях давления на "Газпром" через снижение поставок газа по газопроводу Opal (такая же судьба ждет "Северный поток-2") и принуждение к использованию ГТС Украины в долгосрочном порядке, твердая позиция Болгарии по строительству дополнительной ветки в Европу дает российской компании пространство для маневра.  Можно, конечно предположить, что Бойко Борисов "переобулся в воздухе"  не без подсказки из Берлина, но сути происходящего это не меняет

Добавим, что по результатам завершившегося во вторник заседания совместной российско-болгарской межправительственной комиссии, помимо указанных проектов обсуждался обмен информацией о технологиях и продуктах в области строительство, а также возможность государственно-частного партнерства в строительстве, расширение торговли сельскохозяйственными товарами, новый импульс туризму намечено дать через строительство паромной переправы через Черное море.

Читайте по теме:Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России

В Болгарии заявили, что построить АЭС без помощи РФ страна не сможет

Венгрия предпочитает работать с "Газпромом", а не с ExxonMobil

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы болгария бойко борисов турецкий поток россия-болгария балканский поток
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Здоровье
Болезнь Брайта как недуг утонченного гурманства и длительного пресыщения
Новости Все >
Болельщики "Црвены Звезды" привезли на матч с "Баварией" флаг ДНР
МИД Белоруссии недоволен ажиотажем вокруг программы интеграции с РФ
Штурм "Зоны 51" транслируют в Интернете
Дания закроет крупную газовую платформу в Северном море
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
Российские метеорологи сделали прогноз на грядущую зиму
Владелец московского ночного клуба рассказал о жадности Овечкина
Турция развернет первые С-400 в декабре
Общественная палата не поддержала идею отмены отраслевых праздников
СБР опротестует аннулирование результатов Васильевой
Последние материалы
Дания закроет крупную газовую платформу в Северном море
Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией
Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Российские метеорологи сделали прогноз на грядущую зиму
Владелец московского ночного клуба рассказал о жадности Овечкина
Турция развернет первые С-400 в декабре
Общественная палата не поддержала идею отмены отраслевых праздников
СБР опротестует аннулирование результатов Васильевой
В РПЦ не захотели крестить детей от суррогатных матерей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Власть
Почему Путин не пошел дальше Крымской весны
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Бывший СССР
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Военные новости
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Любовь Степушова Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией Любовь Степушова Василий Амирджанов Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 20 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Губернатор Калининградской области осадил чиновника НАТО
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Отсутствие прописки больше не помешает призыву в армию
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Нашлась женщина, которая подкармливала Роналду бургерами
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Путину сообщили о причинах возникновения "дырки" в "Союзе МС-09"
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене
Российских туристов в Турции облили горячим маслом
Российских туристов в Турции облили горячим маслом
В Нафтогазе посоветовали готовиться к прекращению транзита газа из РФ
Губерниев - Шипулину: "Кнопку сам жмешь?"
Избавление от остеохондроза в домашних условиях
История и современность
Экспедиции Франклина еще в начале пути завершилась полным крахом
Экспедиции Франклина еще в начале пути завершилась полным крахом
Шесть артефактов с «Титаника», найденных в 1985 году
Шесть артефактов с «Титаника», найденных в 1985 году
Арабская коалиция проводит военную операцию в Йемене
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией
4 интересных факта о Карибском кризисе
4 интересных факта о Карибском кризисе
Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует
Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует
Секретная экспедиция: почему провалился поход русских войск в Голландию
Секретная экспедиция: почему провалился поход русских войск в Голландию
Первый конкурс красоты: почему была забыта его победительница
Первый конкурс красоты: почему была забыта его победительница
Русская ответка при атаке НАТО на Калининград будет тотальной
Русская ответка при атаке НАТО на Калининград будет тотальной
Ядерную войну США и России показали на видео
Ядерную войну США и России показали на видео
Фотогалереи
Лучшие кроссоверы Европы 5 Фото Лучшие кроссоверы Европы
Идолы 1990-х: время не щадит никого 6 Фото Идолы 1990-х: время не щадит никого
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Шанс найти клад есть у каждого 6 Фото Шанс найти клад есть у каждого
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Домашнее
Девять вредных привычек, пагубно влияющих на здоровье
Беременность: 11 интересных фактов о ней
Уличную еду лучше покупать, если в кармане есть активированный уголь
Девять необычных рецептов из разных стран для лечения простуды
Пять комплиментов детям, от которых лучше воздержаться
Проверенные народные средства против аллергии
Топ-5 продуктов, которые помогут не заболеть раком
Доступные народные средства, спасающие от осенней простуды
В якутскую психбольницу доставили шамана, шедшего в Москву
В якутскую психбольницу доставили шамана, шедшего в Москву
Ким Кардашьян показала фанатам, как выглядит ее кожа из-за псориаза
Ким Кардашьян показала фанатам, как выглядит ее кожа из-за псориаза
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Правила макияжа, помогающего скрывать возраст
Рисовая вода для волос - новый тренд в индустрии красоты
Рисовая вода для волос - новый тренд в индустрии красоты
Житель США чуть не потерял почки из-за любви к антиоксидантам
Житель США чуть не потерял почки из-за любви к антиоксидантам
Экс-супруга Бондарчука никак не отреагировала на его свадьбу
Экс-супруга Бондарчука никак не отреагировала на его свадьбу
Врач Заворотнюк раскрыл правду о болезни актрисы
Врач Заворотнюк раскрыл правду о болезни актрисы
О чем не стоит разговаривать с любимым мужчиной
О чем не стоит разговаривать с любимым мужчиной
Как сделать удобный стоячий душ в маленькой ванной
Как сделать удобный стоячий душ в маленькой ванной
В Орле управляющую компанию оштрафовали из-за бывшего налоговика
В Орле управляющую компанию оштрафовали из-за бывшего налоговика
Забавные фото
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ