Болгария установила "самые лучшие отношения" с Россией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что у его страны "самые лучшие отношения с Россией". Борисов выступил в парламенте, объясняя отношения с Россией, ее участие в проекте АЭС"Белене" и участие Болгарии в проекте "Турецкий поток".

"Русские шпионы" не повляли на прагматизм Софии

Об этом соообщает Blitz. bg. Премьер-министр подчеркнул, что у Софии "самые лучшие отношения с Россией, как и с Европой, США и всеми странами". Заметим, что пять лет назад отношения с Москвой были заморожены. При президенте Росене Плевнелиеве русофобия в Болгарии достигла апогея. София, сославшись на давление ЕС, закрыла в 2014 году газовый проект трубопровода "Южный поток", а двумя годами ранее проект нефтепровода "Бургас-Алесандрополис", а также заморозила строительство "Росатомом" АЭС "Белене".

Это были политические решения, принятые, несмотря на угрозу уплаты российским компаниям неустоек, что и было сделано по суду. Однако после прихода к власти президента Румена Радева (избранного на всенародном голосовании), который взял курс на восстановление отношений с Россией, и после того, как Борисов извинился в Москве за то, что Болгария загубила три указанных проекта, отношения вышли на прагматический уровень.

Даже последний "русофильский" шпионский скандал не помешал Софии объявить, что она сняла все препятствия к началу строительства ответвления от "Турецкого потока" в Сербию, Вегрию, Австрию, которое Брисов предложил назвать "Балканский поток".

"Балканский поток" оставит Болгарию в "газовой игре"

"Мы приложили огромные усилия, ведя переговоры и с президентом Путиным и премьер-министром Медведевым. Он ("Балканский поток") на самом деле строится сегодня. Затраты составят более миллиарда евро", — сказал премьер Болгарии. Добавим, что министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подтвердил эти сведения. "Мы получили заверения в том, что Болгария будет готова транспортировать газ через болгарскую часть газопровода "Турецкий поток", который уже будет называться "Балканский поток", с 1 января 2020 года, сказал Мантуров. По его словам, были проведены конкретные переговоры по строительству газопровода до границы с Сербией и намечены перспективы развития этого проекта.

Стало известно, что "Булгартрансгаз" уже подписал контракт с саудовской фирмой Arcad на строительство болгарской трубы.

По словам Бойко Борисова, "мы выиграем от этого проекта, потому что мы остаемся в газовой игре. В противном случае потоки потекут мимо Болгарии. Мы получим транзитные сборы, газопровод останется болгарским, когда он будет построен, и у наших соседей из Северной Македонии, Сербии и Венгрии будет альтернативный газ. Мы остаемся и в Греции, в противном случае мы просто исчезнем (как энергетический хаб)", — подчеркнул Борисов.

Премьер добавил, что шпионский скандал не оказал никакого влияния на отношения с Россией, наоборот готовится визит Владимира Путина в Болгарию в следующем году к 140-летию установления дипломатических отношений с Россией.

В отношении АЭС "Белене Борисов" пояснил, что объявлен тендер, в котором участвуют кроме "Росатома" еще ряд компаний, в том числе "Дженерал Электрик", французская "Фраматом" (бывшая Areva) и "немецкая компания". Кроме того, по данным министерства энергетики Болгарии, продление срока эксплуатации блоков 5 и 6 Козлодуйской АЭС является приоритетом правительства. В 2017 году Агентство по ядерному регулированию продлило срок службы пятого блока Козлодуйской АЭС при участии "Росатома".

Россия благодарна Болгарии

Борисов ответил парламентариям и на вопрос о санкциях против России. "Если кто-то думает, что кто-то здесь может заставить их отменить, это заблуждение. Все в Европейском совете голосуют за санкции ", — сказал он. "Если Минские соглашения будут соблюдаться, то санкции обязательно будут отменены. Вы видите, как большие страны бомбардируют друг друга санкциями. Это имеет огромное влияние на торговлю и отношения ", — отметил Борисов.

"Мы всегда говорили, что Европа и НАТО являются нашими стратегическими партнерами, и мы держим наше слово на этот счет. Мы многое сделали и для Российской Федерации, и она это ценит. Прагматично и на основе взаимной выгоды мы продолжаем работать дальше ", — сделал вывод премьер Болгарии.

Действительно, в условиях давления на "Газпром" через снижение поставок газа по газопроводу Opal (такая же судьба ждет "Северный поток-2") и принуждение к использованию ГТС Украины в долгосрочном порядке, твердая позиция Болгарии по строительству дополнительной ветки в Европу дает российской компании пространство для маневра. Можно, конечно предположить, что Бойко Борисов "переобулся в воздухе" не без подсказки из Берлина, но сути происходящего это не меняет

Добавим, что по результатам завершившегося во вторник заседания совместной российско-болгарской межправительственной комиссии, помимо указанных проектов обсуждался обмен информацией о технологиях и продуктах в области строительство, а также возможность государственно-частного партнерства в строительстве, расширение торговли сельскохозяйственными товарами, новый импульс туризму намечено дать через строительство паромной переправы через Черное море.

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