Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не стал связывать обвинение представителю местной неправительственной организации "Русофилы" Николаю Малинову с российско-болгарскими отношениями.
"Этот "шпионский" скандал пытаются поставить на одну плоскость с нашими отношениями с Россией. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы связывать одно и другое. Когда происходит нечто, с чем мы не согласны, реагирует МИД", - сказал он.
Накануне болгарская прокуратура предъявила обвинение в отношении лидера "Русофилов". Следователи обнаружили документ, в котором Малинов говорил о "шагах, необходимых для того, чтобы полностью изменить геополитическую ориентацию Болгарии, отвернув ее от Запада и направив ее в сторону России". Малинову грозит наказание до 15 лет тюрьмы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители посольства России в Болгарии ответили на заявление болгарского Министерства иностранных дел о том, что нужно прекратить использовать "сомнительный тезис" об освобождении Советским Союзом стран Восточной Европы.
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