В Болгарии заявили, что построить АЭС без помощи РФ страна не сможет

Болгария не сможет построить атомную электростанцию "Белене" без участия российской государственной корпорации "Росатом".

Об этом представителям средств массовой информации заявила глава Министерства энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает ТАСС.

Без участия госкорпорации "Росатом" строительство невозможно, подчеркнула специалист. Болгария, отметила Петкова, уведомила об этом Еврокомиссию.

Напомним, что в 2006 году "Росатом" выиграл международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", но спустя несколько лет проект был заморожен. В 2012 году София отказалась от строительства атомной электростанции.

В 2018 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерениях страны возобновить строительство АЭС.

В прошлом году немецкий канцлер Ангела Меркель попросила Бойко Борисова переселить на территорию Болгарии часть беженцев из Германии.

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