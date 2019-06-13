На сегодняшний день фальшивые новости способны нанести гораздо больший урон, чем ракеты и снаряды.
Об этом на полях 6-го Всемирного конгресса информационных агентств заявил действующий президент Болгарии Румен Радев.
Эпоха широкомасштабного распространения цифровых технологий тому виной, отметил глава государства.
Румен Радев заявил, что стремление организаторов форума решить проблему фальшивых новостей — идея прекрасная.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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