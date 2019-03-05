София захотела прагматичных отношений с Москвой

София захотела прагматичных отношений с Москвой. России это выгодно, чтобы в обход ГТС Украины выйти с газом в Европу с юга. Цена вопроса — 1,4 миллиарда евро.

Болгария изменила отношение к России

Состав делегации, с которой премьер Дмитрий Медведев посетил Болгарию 4-5 марта, говорит сам за себя. Это министры: промышленности и торговли Денис Мантуров, энергетики Александр Новак, экономического развития Максим Орешкин, труда и социальной защиты Максим Топилин, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и другие.

За последнее десятилетие София и Москва пережили период длительного охлаждения. Так, в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году утверждалось, что действия Москвы "угрожают единой, свободной и мирной Европе" особенно в Балтийском, Черном, и восточной части Средиземного моря, где Россия "усиливает свой военный потенциал". Доклад был подписан главой правительства Бойко Борисовым.

Однако в прошлом году Борисов изменил риторику и совершил ряд достойных уважения поступков. Во-первых, он извинился за срыв Болгарией трех ключевых совместных энергетических проектов: Бургас-Александруполус, Южный поток и АЭС Белене, во-вторых, заплатил долги по АЭС Белене, и, в-третьих, отказался применять дополнительные санкции против России в связи с делом Скрипаля.

Премьер Болгарии пообещал на встрече с Владимиром Путиным, что если Россия проведет через ее территорию ветку от "Турецкого потока", в этот раз болгары отменять проект в угоду европейской "диверсификации" не будут. Борисов отметил на пресс-конференции после встречи с Медведевым, что Черное море "должно быть зоной туризма, газопроводов, а не военных действий" и призвал российскую сторону сесть за стол переговоров.

Борисов почувствовал общий тренд

Переменам способствовал уход с президентского поста русофоба Плевнелиева и избрание "пророссийского" президента Румена Радева, а также нарастание националистических настроений в Европе: отстаивание Меркель, Эрдоганом, Орбаном, Вучичем и другими европейскими лидерами своих интересов. Пришло понимание того, что если сейчас не перехватить газовый поток из ГТС Украины, то Болгария потеряет и те объемы, что есть (сейчас через Украину и Болгарию газ поступает в Турцию), а также возможность их возмещения, а затем и развития в направлении европейского хаба.

Борисов поблагодарил Медведева за то, что за срыв "Южного потока" "Газпром" не стал подавать на Софию в суд по неустойкам. Он раскритиковал противников тесного сотрудничества с Россией в сфере газовой и атомной электроэнергетики. "Южный поток" предполагал поставки 60 млрд (кубометров газа), сейчас речь идет о 15 млрд, и говорить о зависимости нашей страны, когда речь идет о 15 млрд, по-моему, неприемлемо", сказал он. Болгарский премьер назвал эти силы "национальными предателями", "потому что они хотят, чтобы вложенные в инфраструктуру "Южного потока" 6 миллиардов евро мы закопали в землю".

Борисов не исключает дальнейшее сотрудничество с "Росатомом" по АЭС Белене. Он подчеркнул, что общая сумма инвестиций в этот проект— 3 миллиарда евро. "Что же давайте выбросим их в Дунай, а потом заплатим еще, как минимум, 20 млрд за небольшие реакторы", сказал Борисов. На фоне вывода из работы Козлодуйской АЭС, через 10-15 лет нам придется, возможно, импортировать электроэнергию, добавил премьер.

Если прагматизм - то с обеих сторон

В принципе, прагматичный подход Софии Кремль устраивает, так как необходимо в кратчайшие сроки прекратить транзит газа через Украину, чтобы не спонсировать антироссийский, нацистский режим и не зависеть от его "хотелок". "Газпрому" надо найти 1,4 миллиарда евро, чтобы достроить ветку от границы с Сербией, где работы уже заканчиваются, до болгарской системы, которая уже эксплуатируется, как уже было сказано, через украинскую трубу в Турцию.

Как сообщало РБК Газпром уже нашел подрядчика — компанию Трубная металлургическая компания (ТМК). Представитель ТМК сообщил, что рассматривает возможность участия в тендере "Булгартрансгаза" (болгарский оператор газотранспортной сети, заказчик проекта расширения газопровода). Владеть газопроводом в любом случае будет "Булгартрансгаз", уже сертифицированный как оператор ГТС ЕС, поэтому возражений ЕК по нормам Третьего энергопакета быть не должно.

Как заявил в Болгарии Дмитрий Медведев, Россия готова рассмотреть возможности строительства на АЭС "Белене", но потребовал гарантий от ЕС по поводу строительства ответвления от "Турецкого потока" в Болгарию. Это тоже прагматичный подход, и надо его приветствовать.

Справка.

Болгарский газопровод протяженностью 474 км - это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, который должен быть запущен в конце 2019 года и состоит из двух ниток. Одна обеспечит газом Турцию, а по второй его планируется поставлять в Европу (3,75 млрд куб. м до хаба в австрийском Баумгартене) через Болгарию (3,5 млрд куб. м будет оставаться в стране), Сербию (2,5 млрд куб. м) и Венгрию (6 млрд куб. м).​

Фото: http://government.ru

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