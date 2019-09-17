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Автор Редакция рубрики "Мир"

На "радикальные меры" Зеленского в Донбассе у Путина есть свои

Мир » Бывший СССР » Украина print

На "радикальные меры" Владимира Зеленского у Владимира Путина есть свои. Это прекрасно понимают европейские лидеры, которые поставили Киеву ультиматум, считает Юрий Кот.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, что если через год не удастся решить проблему Донбасса мирным путем, то Зеленский, как верховный главнокомандующий, пойдет на "радикальные шаги".

Мирный путь предполагает, например, возврат "всех наших парней и девушек (из плена)". "Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", — добавил Пристайко. Власти Украины в этом контексте попытаются сделать так, чтобы проживающие в Донбассе пенсионеры приезжали для перерегистрации раз в год, а не каждые 60 дней как это происходит сейчас.

По словам главы МИД, "на все про все" у властей Украины "есть от полугода до года". "Это основа условной формулы Зеленского, с которой в конце вытекает, что если мы в ближайшее время не сможем всеми этими мерами решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от пол года до года, и формула Зеленского заканчивается фразой о том, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры", — сказал Пристайко.

"Какими могут быть наши радикальные шаги?", — продолжил он. "Президент, в принципе — это верховный главнокомандующий. У него в конечном счете нет других выходов как защищаться до конца. Это наше государство", — пояснил глава МИД Украины.

Пристайко подчеркнул, что в настоящее время за Украиной стоит не так много международных партнеров и стоит обратить внимание на сигналы по смягчению мер сдерживания в отношении России, которые были введены со стороны западных стран "из-за ее агрессии". Вероятно, имеются в виду возврат России в Совет Европы и предложение Дональда Трампа вернуть Москву в G7.

Украинские СМИ сообщают также, что президент Украины рассчитывает на встречу "нормандской четверки". В частности, обговорить в свою пользу "формулу Штайнмайера", которая устанавливает порядок выполнения Минских соглашений. Напоминаем, что "формула Штайнмайера" названа так по имени предложившего его дипломата — тогдашнего главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и говорит о том, что выборы на Донбассе должны пройти до возвращения Киеву контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы.

Нынешние власти это не устраивает, как и прежние, но Зеленский понимает, что Минские соглашения надо исполнять, иначе не будет иностранных инвестиций. Но, с другой стороны, он боится серьезного выступления радикалов,  предлогом можен стать принятие законов по приватизации земли.

Как сказал "Правде.Ру" лидер Общественного движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, "Пристайко, продолжает риторику своего бывшего патрона Климкина и продолжает отказываться от реальности, отрицая необходимость принятия особого статуса, амнистии, федерализации Донбасса".

Поэтому, по мнению общественного деятеля, этот глава внешнеполитического ведомства "явно профнепригоден". "Что они могут сделать? Снарядами они уже утюжили — не помогает, зубы обломали. Устроят очередную торговую блокаду — пускай устраивают. Люди уже и в этих условиях научились жить. Им разве что застрелиться. Это будет самым радикальным решением. Сказать: "Вы знаете, ребята, у нас ничего не получается". Пошли и застрелились", — отметил Юрий Кот.

Годичный срок, по его мнению, обусловлен ультиматумом Европы Украине: заканчивайте войну на Украине за год. "Порошенко они покрывали, поскольку поддержали и участвовали в госперевороте, но Зеленский — новое лицо, с ним можно говорить жестко".

На всякие радикальные меры, у России есть свои, продолжил общественный деятель. "Если, не дай Бог, кто-нибудь попытается уничтожить русских на Донбассе, тогда они по-настоящему ощутят, что такое Россия и что такое сила России. Хотели войны? Ну тогда не обижайтесь", отметил Юрий Кот.

"У Киева есть домашнее задание, которое он должен выполнить. Это разведение войск, как минимум, в трех точках, согласование формулы Штайнмайера и ее выполнение. Но, судя по словам на так называемом "Ялтинском форуме", что Кучма — глава переговорного процесса от Украины, что Зеленский, что Пристайко — все они отрицают ключевые моменты минских соглашений. Ну, а если они отрицают, тогда какой смысл с ними встречаться в нормандском формате? Там сидят серьезные люди: Путин, Меркель, Макрон", — резюмировал Юрий Кот.

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Темы юрий кот зеленский война на донбассе минские соглашения
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