Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал независимость Прибалтике".

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Ранее Зеленский, выступая на экономическом форуме в Киеве, заявил, что Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами".

Как сказал "Правде. Ру" президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, один из опросов показывает, что больше 70% населения хочет мира на Донбассе". "Естественно, Зеленский использует и пиарится на этом запросе. Получится, не получится — это еще вопрос. Одно дело — заявить, другое — сделать". Эксперт считает, что это ( возвращение Крыма и Донбасса), тем не менее " невыполнимые задачи".

"Что он может? Снять блокаду Донбасса? Может. Обменять пленных — тоже может. Может упростить систему КПП, но это все такие мазки. А окончательно, нет, решить он не может. Война на Донбассе в ближайшие 100 лет не прекратится", — отметил Александр Охрименко.

"Люди всегда верят в чудо. Никто не думает, что будет через год, через два, через три. Мало того, очень часто люди не отдают себе отчет, а можно ли это сделать. Давайте через 5 лет посмотрим. Если взять все обещания Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко и что они сделали... Почти ничего, это, к сожалению, украинская традиция", — резюмировал Александр Охрименко.

Отметим, что спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер в интервью 1+1 сказал, что ситуация с Крымом может быть похожей на ситуацию с прибалтийскими странами: Советский Союз вернул им независимость после 40 лет "оккупации". По его словам, невозможно предсказать, сколько времени на это понадобится. "Главное, что мы приняли правильную позицию и держим ее", — добавил Волкер.

Отсюда ясны методы США и Украины, на ближайшие "100 лет" — работать на развал России. Стоит ли в этом случае поддерживать Киев скидками на газ, если эта цель — вернуть Крым и Донбасс, присутствует даже у оппозиции Зеленскому в лице Виктора Медведчука и его Оппоблока?

Зеленский не обманывает, говоря о своих целях, Украина будет всегда работать на дезинтеграцию России, если ей это позволить. И никогда не стоит говорить "никогда" в отношении конечной цели, особенно с нашим либеральным правительством, выполняющим указания США.

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