Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о главной задаче, которую он обозначил для себя на посту президента. Это произошло во время встречи политика с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
По словам Зеленского, его главная цель - прекратить войну на востоке страны, а также вернуть Украине её законные земли. Он подчеркнул, что это необходимо не только украинскому народу, но и всей Европе.
Также украинский президент сообщил, что возлагает большие надежды на ближайшую встречу "нормандской четверки". Зеленский ожидает, что сторонам удастся договорится об обмене "всех на всех", разводе боевой техники, а также относительно проведения выборов на территории непризнанных ДНР и ЛНР.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский неоднократно говорил о своей главной задаче на посту президента. Последний раз он напоминал об этом в июне 2019 года во время встречи с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.
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