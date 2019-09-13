Москва раздумывает над изменением курса по отношению к ЛДНР

Замороженная ситуация на Донбассе никого не устраивает, возможно, за заявлениями Пушилина и Захаровой стоит борьба башен Кремля за изменение официального курса Москвы в отношении непризнанных республик.

В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на своем сайте рассказал о перспективах ДНР. "Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федерального округа", — сказал Пушилин. По его словам, народ Донбасса "настроен оптимистично" после того, как Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать это заявление."Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются, а они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса", — сказала она. Захарова добавила, что Москва исходит из позиции соблюдения Минских соглашений в этом вопросе, "а там все зафиксировано".

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, "Донбасс расколот на две части, одна из них находится под оккупацией украинской армии, а вторая часть — это свободный Донбасс, ведущий сопротивление". Но цель у этих частей одна — это возвращение в Россию. По словам политолога, "Донбасс поднялся на сопротивление сразу, не покорившись после первых карательных акций, и эти люди несут в течении 5 лет тяжелейшее бремя, которое словами не описать".

"У них существует очень четкое понимание для себя: "С Украиной у нас ничего общего нет". Речь не идет ни о каком примирении, это отрезано раз и навсегда. По другую сторону разделительной линии в части Донбасса, контролируемого Украиной, точно такие же настроения", — отметил Владимир Джаралла.

По его словам, наметившийся процесс восстановления отношений между Россией и Украиной воспринимается этими людьми "с большой долей опаски, они боятся, что их сольют", хотя в Минских соглашения прописано, что Киев должен дать гарантии не применять репрессии в случае реинтеграции Донбасса. Пушилин является управляемым Кремлем политиком, но если он делает такие заявления, то это значит, что он находится под влиянием общих настроений и напоминает России, ради чего все это началось, отметил Владимир Джаралла.

Это выступление прибавило очков Пушилину в Донбассе, потому что он доказал, что воспринимает мнение людей и его артикулирует, сказал политолог.

Другая версия, продолжил эксперт, говорит о том, что Пушилин выражает одно из мнений в Кремле, то есть там есть альтернативный подход — возвращение Донбасса в состав России. "Эта идея выглядит вполне допустимой для многих. В том числе в России, так как Донбасс — это не обременение для России, это промышленный регион, и люди там приучены системно работать", — Владимир Джаралла.

Как сообщили "Правде.Ру" ее источники в Донецке, сейчас банковские счета всех местных организаций меняют на новые, которые будут контролироваться напрямую из РФ, а не как сейчас — местными органами. Так же "ходят слухи", что кураторы из Москвы собираются менять Пушилина на другую фигуру. Возможно, играет свою скрипку "патриотическая" башня Кремля, и Пушилин хочет показать ей лояльность, сообщил источник "Правды.Ру".

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