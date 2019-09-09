Президент Украины Владимир Зеленский "на равных" разговаривал с Владимиром Путиным во время обсуждения вопроса обмена заключенных. Об этом рассказал помощник украинского лидера Андрей Ермак.
"Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".
По его словам, никто из глав государств не повышал голос в ходе общения, а все, что было было оговорено, в итоге реализовали без изменений в договоренностях.
"Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - подчеркнул помощник Зеленского.
Ермак добавил, что все сложности в процессе освобождения людей касались исключительно юридических процедур.
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