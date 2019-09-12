Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин посетил Москву, где провел пресс-конференцию с журналистами и политологами. По его словам, Донецкая народная республика медленно движется к своей главной цели - войти в состав Российской Федерации.
"Наша главная задача - максимально интегрироваться в российское пространство. Идеальным решением будет вхождение ДНР в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Глава ДНР отметил, что народ Донбасса "настроен оптимистично", поскольку недавно президент России Владимир Путин инициировал выдачу российского гражданства жителям республики в упрощенном порядке.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке. За четыре месяца паспорта РФ получили около 15 тысяч жителей юго-востока Украины.
Также свое мнение относительно выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР высказывал глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин.
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