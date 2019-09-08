Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сейчас властями республики прорабатывается вопрос создания прямого железнодорожного сообщения с Россией. В частности, по словам Пушилина, речь идет о прямых рейсах из Донецка в Москву и Санкт-Петербург.
"Мы сейчас занимаемся этим вопросом, прорабатываем организационные моменты. Еще раз подчеркну, в ближайшем будущем из Донецка можно будет без пересадок добраться в Россию, в частности, в Москву и Санкт-Петербург", - сообщил глава республики.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала комментарий главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина по поводу выдачи российских паспортов жителям ЛДНР.
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Источники: Россия начнет паспортизацию граждан ЛДНР в апреле
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