Источники: Россия, начнет паспортизацию граждан ЛДНР в апреле

Россия даст старт паспортизации граждан ЛДНР в апреле, сообщают ТГ-каналы. Можно ли верить этой информации?
Телеграм-канал WarGonzo (проект военкора Семена Пегова) со ссылкой на свои источники в Народном Совете ДНР, а также в силовых структурах донбасской республики сообщил, что туда завезли бланки заявлений для перевода населения в российское гражданство.
По предварительной информации, процедура начнется после выборов в апреле. В первую очередь паспорт Российской Федерации получат госслужащие (сотрудники администраций, министерств и силовых ведомств), а также пенсионеры, сообщает канал. Процедура будет происходить в рамках проекта упрощенной системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан и одобрен Владимиром Путиным в конце прошлого года.
ТГ канал «Майор и Генерал» сообщает, со своей стороны, что «это уже совсем не слухи». Есть информация, что такие действия Россия предпримет в случае фальсификаций результатов выборов со стороны Петра Порошенко, пишут авторы.
Как сказал «Правде.Ру» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, учитывая статус ЛНР и ДНР, решающее слово в администрации по этим вопросам уполномочен произносить Владислав Сурков, помощник президента.
О выдаче российских паспортов заявителям из Донецкой и Луганской народных республик, "мы довольно давно говорили и настаивали на этом в Государственной Думе", отметил эксперт. "Уже 5 лет люди существуют в условиях непризнанности, претерпевают различные трудности. И в этой ситуации многие из них хотят получить российское гражданство. Из этого совершенно необязательно следует, что они переселятся на территорию России, а не будут жить у себя там, где они живут. Но они, по крайней мере, будут защищены российским гражданством", - сказал Константин Затулин.
Со своей стороны директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, паспортизацию граждан ЛДНР надо было проводить давно и планомерно без акцентирования на этом внимания, как это делается венграми и румынами на Украине в отношении своих соотечественников. Эксперт напомнил, что такие планы существуют с 2015 года, но так и не были реализованы, поэтому раньше времени « я бы не стал обнадеживать» жителей Донбасса, заметил Денис Денисов для "Правды.Ру".
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