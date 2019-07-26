Четыре вуза ДНР были аккредитовары в РФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналистам о четырех донецких вузах, которые получили российскую аккредитацию. По его словам, после соответствующих действий, четыре высших учебных заведения ДНР могут выдавать своим выпускникам российские дипломы.

Также Пушилин заявил, что в связи с этим нововведением количество абитуриентов, желающих поступить в вузы, увеличилось. В качестве примера он привел статистику по Донецкому национальному университету, в который подали документы 4276 человек в прошлом году. Во вступительной кампании текущего года приняли участие 5484 абитуриента. Всего в Донецкой народной республике во вступительной кампании в вузы приняли участие 17 тысяч абитуриентов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что образовательная система Донецкой народной республики переходит на российские стандарты. Минобрнауки РФ обещает оказать коллегам из ДНР методическую и консультационную помощь: ведь с 1 января 2015 года образование республики переходит на российские стандарты, включая обязательный ЕГЭ.

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