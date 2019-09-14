Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма сообщил, что лидеры "нормандской четверки" настоятельно рекомендовали Зеленскому согласиться "на все условия Москвы".
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
"У меня есть большая надежда, что предстоящий саммит "нормандской четверки" завершится успешно. Но господину Зеленскому придется очень нелегко, поскольку он будет один против всех", - подвел итог Леонид Кучма.
По мнению Кучмы, Россия, Германия и Франция хотят убедить Зеленского дать согласие на проведение местных выборов в Донбассе, без контроля Украины. Ранее украинский президент заявлял, что готов на это пойти только после разведения всех вооруженных формирований, а также в случае, если выборы будут проходить по украинским законам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский заявил о необходимости экстренно созвать "нормандскую четверку".
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