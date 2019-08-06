Зеленский призвал экстренно созвать "нормандскую четверку"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" экстренно возобновить переговоры. Такое заявление украинский лидер сделал в связи с гибелью четырех военнослужащих ВСУ в Донбассе.

Ранее Зеленский утверждал, что в августе планировалась встреча глав МИД стран нормандского формата. Сейчас украинский лидер призвал Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Ангелу Меркель срочно сесть за стол переговоров. Соответствующая публикация появилась в Facebook Владимира Зеленского.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение украинского политолога, который утверждает, что Киев пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, но сделает это позже. По словам Константина Бондаренко, о прямых переговорах между Киевом и Донецком, Луганском, "пока еще рано говорить". "Но рано или поздно мы к этому придем", - отметил политолог. "Пока что это только декларируемое желание. А от декларации к конкретным шагам еще стоит пройти серьезный путь. Мы надеемся, по крайней мере, что это осуществится", - сделал вывод украинский политолог.

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