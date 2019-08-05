Украинский политолог: прямые переговоры Киева с Луганском и Донецком будут позже

"Одним только принятием законов вопрос минского процесса для Донбасса не решится", — согласился с Дмитрием Разумковым украинский политолог Константин Бондаренко.

Член команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, который с большой долей вероятности станет спикером Верховной рады заявил в интервью "Коммерсанту", что "вопрос войны в Донбассе — это не вопрос законов".

"Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", — заявил Разумков.

Как сказал "Правде.Ру" политолог, историк, председатель правления Института украинской политики и фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, "одним только принятием законов вопрос минского процесса для Донбасса не решится".

"Это намного более широкомасштабное действие, которое в первую очередь должно вернуть доверие двух сторон конфликта друг к другу. Можно принимать очень хорошие законы, но надо, чтобы еще и между людьми устанавливались нормальные отношения", — продолжил политолог.

По его мнению политолога, "плюс к этому Разумков имеет в виду целый набор дипломатических инструментов, которые должны привести к миру".

"И это не только решение вопросов в рамках трехсторонней контактной группы, но и переговоры между Украиной и Российской Федерацией и переговоры между главными интересантами конфликта, главными бенефициарами конфликта — Россией и Соединенными Штатами", — сказал политолог.

По словам Константина Бондаренко, о прямых переговорах между Киевом и Донецком, Луганском, "пока еще рано говорить". "Но рано или поздно мы к этому придем", — отметил политолог. "Пока что это только декларируемое желание. А от декларации к конкретным шагам еще стоит пройти серьезный путь. Мы надеемся, по крайней мере, что это осуществится", — сделал вывод украинский политолог.

Как сообщала "Правда.Ру" отказавшись стать участником "нормандского формата" Вашингтон дал Киеву понять, что надо сохранять линию на силовое решение проблемы Донбасса, считает американист Владимир Васильев.

Напоминаем, что Москва не раз заявляла, что воссоединение России и Крыма прошло с соблюдением международных норм и учетом волеизъявления проживающего там населения, поэтому вопроса о присоединении полуострова к Украине "не существует и существовать не может". Что касается ДНР и ЛДР, то Кремль подчеркивает, что не является участником конфликта, а лишь посредником в преговора "нормандского формата".

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