Зеленский начал "реинтеграцию Крыма" с продолжения водной блокады

Украинские власти отказались снять водную блокаду Крыма, но ставят перед собой задачу о "реинтеграции Крыма". Где логика?

Блокада водоснабжения Крыма со стороны Украины — правильный шаг, сказал "постоянный представитель" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич. "Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления. Для России этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма", — считает он.

Кориневич заявил, что в ближайшее время этот подход не изменится. Далее он заметил, что за последние пять лет так называемое "Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым" так и не создало концепцию "реинтеграции" Крыма. "Сегодня нам надо начать нарабатывать всеобъемлющую концепцию. Не важно, как мы ее назовем, главное, чтобы она касалась вопросов деоккупации и реинтеграции Крыма", — отметил он.

Если и надо было начинать нарабатывать концепцию, то именно с шага отмены блокады подачи воды. Если украинский чиновник этого не понимает, то рискует услышать от своего преемника точно такие же упреки, которые он делает сейчас сам своему предшественнику. Скорее всего понимает, как и то, что разговоры о "реинграции" — пустые.

Напоминаем, что Северо-Крымский канал был построен в 1960 годы для обеспечения маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма водой из Днепра. Ранее канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды.

По словам директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, Крым больше не нуждается в поставках воды из Украины по Северо-Крымскому каналу.

Для снабжения водой потребителей в 2014 году были построены гидротехнические сооружения, которые позволили заполнить Северо-Крымский канал водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. Благодаря этому инженерному решению воду начали получать жители восточного Крыма.

Кроме того, осенью 2016 года завершилось строительство трех водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах - Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского общим дебетом около 200 тысяч кубометров в сутки. Проект предусматривает бурение на каждом из водозаборов по 12 артезианских скважин глубиной от 110 до 180 метров.

Москва много раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Как сообщала "Правда.Ру", Владимир Зеленский в рабочей поездке в Краматорске назвал ЛДНР "оккупированными" территориями, и пообещал всем "украинцам Донбасса" мир и воду. Обе проблемы можно решить быстро, но Зеленский не может.

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