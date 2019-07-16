В Верховной раде могут появиться партии-новички

После президентских выборов избирательная кампания плавно перетекла в парламентскую, ведь Владимиру Зеленскому остро необходимы сторонники в Верховной раде, ибо без них он мало что может в деле реализации своих планов.



Главный итог выборов: Зеленский "сшил" Украину

Поэтому президент и объявил о досрочных выборах в парламент. Увидев, что у завсегдатаев Рады из "БПП", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии" и даже "Оппозиционного блока" есть реальный шанс нынче туда не пройти, на выборы рванули "новые лица" блогеров, журналистов, деятелей шоу-бизнеса, кухарок и т.п.

И на сей раз избирательные бюллетени будут весьма длинными — там будет 22 партии, и среди них немало новичков. Например, мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов сообщили о создании партии "Доверяй делам". Хотя позже вместе с тремя другими партиями влились в "Оппозиционный блок", таким образом создав коалицию олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Ещё один новичок — партия "Голос", организованная Святославом Вакарчуком на средства олигарха Виктора Пинчука и международного афериста Джорджа Сороса. Напомню, что музыкант долго колебался, участвовать ли ему в президентских выборах, и в последний момент малодушно отказался. А нынче решился во второй раз податься в нардепы.

В парламент хочет пройти и блогер Анатолий Шарий. Причём он не присоединился к своему "любимому политику" Александру Вилкулу (в этом журналист признавался в нескольких своих видео), а создал свою партию. Он уже более 5 лет живёт в Европе после того, как Литва предоставила ему убежище (в Украине против него возбуждены 2 уголовных дела), и по этой причине его самого ЦИК вычеркнула из списка кандидатов. Шарий постоянно резко критикует украинскую власть, и в первую очередь, Петра Порошенко (в т. ч. и по личным мотивам), но не комментирует действия и заявления "Оппозиционного блока", что вызвало логичные предположения, что и его предвыборная кампания финансируется Ринатом Ахметовым. Кстати, недавно партию Шария разнёс его "друг" Евгений Мураев (№1 в списке "Оппоблока"), на что не терпящий даже намёка на критику в свой адрес блогер никак не отреагировал.

Зато Анатолий прокомментировал выступление на ТВ конкурента — экс-шефа СБУ Игоря Смешко (также пытающегося пройти в Раду со своей партией): "Ну ты и дал, щекастый". "Истец" ответил на наезд блогера: "Я о нём слышал, но видео ни одного не смотрел. Журналисты-профессионалы грязь не распространяют. Даже если сталкиваются с грязью, они своей профессиональной деятельностью подсвечивают источник грязи, чтобы предостеречь — будьте осторожны, это отравляет информационное пространство, ваши души и вашу политическую культуру. Я не потребляю грязь. Его задание — создать внутри страны недоверие к моральным авторитетам, это работа на агрессора".

Рвётся в Раду ещё один беженец — правда, он бежал не из Украины, а в неё. 29 мая в Украину вернулся лидер "Движения новых сил" — экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили, которому Владимир Зеленский вернул украинский паспорт. А как же бывшая дружба с Юлией Тимошенко? Напомним, что именно она его встречала во время его знаменитого прорыва через польско-украинскую границу и поддерживала. А с Владимиром Зеленским он даже не знаком. Поэтому можно предположить, что у президента и экс-губернатора временный ситуативный союз, и в случае, если "ДНС" всё же пройдёт в Раду, то более вероятен их союз с "Батькивщиной" (если и она преодолеет пятипроцентный барьер).

"Но у "ДНС" никаких шансов нет, и во время избирательной кампании будет выполнять чисто техническую функцию — нападать на Петра Порошенко", — уверен политтехнолог Василий Стоякин. "Логика в таких телодвижениях есть — в обществе присутствует спрос на новые лица. Но тут есть две проблемы. Во-первых, ниша для "новых" полностью исчерпана Зеленским и Вакарчуком. Даже Святослав выглядит пародийно, но у него есть избиратели, которые никак не могут голосовать за еврея из Кривого Рога. Во-вторых, внедрение в старые списки новых людей эффекта не даёт", — не верит успеху новичков Стоякин.

"Партия Михо в Раду, конечно, не пройдёт — он может участвовать в выборах лишь как технический скандалист. Его ценность во время выборной кампании — это провокации. Спрос на это в Украине большой, и Михо без работы не будет. Но реально он в Раде не нужен", — солидарен с коллегой президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

На мой взгляд, Украина в данный момент проходит период так называемого безответственного выбора, — уверен экс-нардеп Александр Голуб. "Это когда избиратель в своей массе главным и единственным достоинством кандидата считает его неучастие во власти. Именно этим и решили воспользоваться так называемые "новые лица" от шоу-бизнеса до блогеров и журналистов. Они не связаны никакой политической историей, идеологией, партийной принадлежностью и именно поэтому не несут и не будут нести никакой ответственности за свои действия. Что касается эффективности, то и тут меня терзают глубокие сомнения. По личному опыту знаю: для того, чтобы стать грамотным депутатом, нужно несколько лет упорной законотворческой работы под присмотром опытных коллег. Есть ли них желание становиться такими профессионалами? Готовы ли они к этому? Обладают ли необходимым запасом знаний и умений? Вряд ли. Более того, Украина уже имела печальный пример на уровне столицы прихода новой "молодой команды" Леонида Черновецкого. Да и, к слову, прошлый парламент после переворота более чем на 50% был обновлён. К чему это привело — сегодня понятно всем. Безусловно, у кого-то их новичков может получиться что-то дельное. Но в целом нас ждёт период ещё большей турбулентности и неустойчивости государственных институтов", — пессимистически настроен Голуб.

Но вернёмся к нашему главному герою. "Зачем 51-летний грузин так страстно хотел вернуться в Украину, хотя ему неплохо жилось на родине жены в Нидерландах? — задаётся вопросом аналитик Андрей Мартынюк. — Можно предположить, что ему там было скучно без бурной деятельности, а в Грузию ему возвращаться никак нельзя. Более вероятны, впрочем, иные версии. Например, что он попросил "вашингтонский обком" о новом задании, чтобы тем самым доказать им, что его ещё не стоит отправлять в корзину отработанных материалов. А если при этом он сможет ещё что-то заработать или получить новый "хлебный" пост, то и вовсе прекрасно. Но верить в его официальную версию, что он приехал к нам исключительно для того, чтобы бороться с украинскими коррупционерами-барыгами ради нашего благополучия, я категорически отказываюсь. Зачем он нашему президенту? Зеленский, видимо, надеется, что Михо будет активно бороться с его политическими противниками. Вследствие чего весьма вероятны громкие скандалы и разоблачения, обильно снабжённые истериками", — предполагает Мартынюк.

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