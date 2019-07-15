России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.



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Эстония заявляет, что Россия больше не угроза

Лидер правящей русофобской Консервативно-народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме признал, что миф о "российской угрозе" в настоящее время, по сути, не имеет под собой никаких реальных оснований.

Хельме является в действующем правительстве министром внутренних дел. Он говорил ранее о русской общине, как о "раковой опухоли" Эстонии, и о том, что Россия захватила 5% территории его страны. Сейчас его риторика изменилась.

В интервью Baltnews.ee Хельме сказал, что не верит в реальность "российской угрозы". "Эта угроза связана с геополитикой. Я думаю, что сегодня горячая точка не здесь — не в Прибалтике. Ни одна из сторон — ни США, ни ЕС, ни Россия — не хотят конфликта в странах Балтии. Если по какой-то глупой причине здесь вспыхнет конфликт, это не принесет никому пользы, поэтому нельзя говорить, что сегодня существует угроза", — отметил лидер консерваторов.

Но тут же Хельме не исключает, что в будущем у России появятся некие "империалистические амбиции", которые могут "в корне изменить ситуацию".

Говоря о русскоязычных школах Хельме заявляет, что "мы пока ничего (русские школы) не ликвидировали". "Мы говорим о том, что все, кто заканчивает русскоязычные школы, должны владеть бы свободно и эстонским языком. Думаю, что это не слишком много", — отметил министр. Согласимся, если бы тут же Хельме не признал, что "одно дело — местные русские. А другое дело — это Россия и возможные "империалистические амбиции" России. Это совсем разные вещи".

То Хельме утверждает, что "отношения с восточным соседом необходимо развивать", и он готов это делать лично, и тут же говорит о том, что в будущем отношения с Россией не изменятся, а будут продолжаться "по инерции".

Верить или не верить Таллину?

По интервью этого политика можно подозревать две вещи. Или Эстония делает попытки наладить отношения с Россией (все таки от российского транзита зависит экономика страны), но всякий раз Таллин спохватывается, а не слишком ли далеко он зашел, и как отреагирует Вашингтон? Или можно подумать, что шаги на примирение лицемерны и вызваны лишь желанием на российские преференции выполнять американские поручения.

С одной стороны мы видим в апреле визит президента Керсти Кальюлайд в Москву и визит в июне на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге эстонской делегации во главе с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, где он договорился с российским коллегой Евгением Дитрихом о возобновлении работы двусторонней транспортной комиссии.

Но с другой, тот же Хельме выступил в конце июня с резкой критикой возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и призвал налаживать более тесное военное сотрудничество с союзниками по НАТО. А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу тогда заявил, что же Евросоюз должен продлить санкции против России по Украине. В том же духе высказывается и Кальюлайд, например, назвала двуязычное школьное образование "угрозой" национальной культуре.

И это при том, что хотя Россия поддержала избрание Эстонии непостоянным членом в СБ ООН. Так что же хочет Таллин от Москвы? И в какой мере Москве надо учитывать интересы Таллина?

России предлагается невыгодный ей размен

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по странам Прибалтики Александр Носович, Эстония в лице ее новой правящей партии EKRE предлагает Москве размен — нормализация двухсторонних отношений в обмен на отказ от своих ценностей. То есть Москва, с точки зрения этих господ, "должна придти к выводу что у нее с эстонскими националистами есть некие общие объединяющие интересы, как и с другими европейскими правыми популистами", но для нормального диалога, "она должна закрыть глаза на то, что Эстония усилиями EKRE собирается восстанавливать памятник солдату СС на одном из эстонских кладбищ, форсированными темпами ликвидировать остатки русскоязычного образования в Эстонии и окончательно ассимилировать русскую общину в эстонской нации".

России предлагается "не обращать внимания на увеличение присутствия НАТО в балтийских странах, в непосредственной близости от границ с Россией, на риторику приближающейся российской агрессии".

Взамен Эстония предлагает России "взаимовыгодное экономическое сотрудничество, по транзиту, железным дорогам, портам, чтобы Москва загружала всю их логистическую инфраструктуру", отметил эксперт.

Но, по словам Александра Носовича, для России "выгода от этих отношений настолько минимальна, что может даже не учитываться".

"Это им это выгодно. Поэтому президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречалась с Владимиром Путиным, а министр транспорта и инфраструктурынапросился на Петербургский международный экономический форум, чтобы прозондировать возможность возвращения российских грузов в Таллиннский порт, который сейчас загибается, поскольку Россия перевела все транзитные потоки на собственные северо-западные порты в Балтийском море", — сказал эксперт.

По его мнению, России предлагается "совершенно ненужный ей и невыгодный размен - разделение экономики и политики". "России лучше вообще не иметь никаких отношений с балтийскими странами, чем соглашаться на такое. Мы обеспечиваем им экономику и создаем экономическую базу для дальнейшего проведения антироссийской политики. И зачем нам это надо? Это не просто невыгодно нам, это вредит нашим национальным интересам", — завершил Александр Носович.

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