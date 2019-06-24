Депутаты парламента Эстонии выступили против возвращения Российской Федерации в ПАСЕ.
Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.
Возвращение России в организацию, заявил парламентарий Ээрик-Нийлес Кросс, серьезно подорвет авторитет ПАСЕ.
РФ же, убежден он, извлечет из этого выгоду.
Отметим, что Эстония уже неоднократно озвучивала свою позицию по вопросу возвращения Российской Федерации в ПАСЕ. Ранее, например, с подобными заявлениями выступал и глава Министерства юстиции постсоветской республика Райво Аэг.
Также стало известно о том, что не поддержит возвращение российской делегации в ПАСЕ и Литва, другая прибалтийская республика. Об этом заявил глава литовской делегации на летней сессии ассамблеи Альгирдас Буткявичюс.
Его слова передает крупное прибалтийское агентство новостей BNS.
Напомним, что Россия не участвует в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2014 года — тогда ее лишили основных полномочий. В ответ Российская Федерация отказалась платить взносы в организацию.
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