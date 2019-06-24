Литва и Эстония выступили против возвращения РФ в ПАСЕ

Депутаты парламента Эстонии выступили против возвращения Российской Федерации в ПАСЕ.



Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию / Новости от 20.04.2019 03:32

Об этом сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Возвращение России в организацию, заявил парламентарий Ээрик-Нийлес Кросс, серьезно подорвет авторитет ПАСЕ.

РФ же, убежден он, извлечет из этого выгоду.

Отметим, что Эстония уже неоднократно озвучивала свою позицию по вопросу возвращения Российской Федерации в ПАСЕ. Ранее, например, с подобными заявлениями выступал и глава Министерства юстиции постсоветской республика Райво Аэг.

Также стало известно о том, что не поддержит возвращение российской делегации в ПАСЕ и Литва, другая прибалтийская республика. Об этом заявил глава литовской делегации на летней сессии ассамблеи Альгирдас Буткявичюс.

Его слова передает крупное прибалтийское агентство новостей BNS.

Напомним, что Россия не участвует в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2014 года — тогда ее лишили основных полномочий. В ответ Российская Федерация отказалась платить взносы в организацию.