На что пойдет Эстония ради транзита через Россию

Эстония намерена провести переговоры с Россией о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого.



У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Срочная встреча с минтрансом России

Портал ERR сообщил о настойчивом желании министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса встретиться с руководителем Министерства транспорта России Евгением Дитрихом, для чего он готов посетить Петербургский международный экономический форум 6-8 июня текущего года. Заметим, что эстонские высшие чиновники не посещают экономические форумы в России с 2015 года. И понятно почему — строго блюдут установку на изоляцию России.

Однако, похоже, в этот раз традиция будет нарушена. Сообщается, что Аас хочет обсудить с российским коллегой "вопросы привлечения дополнительных транзитных грузов и развития пассажирского сообщения по железной дороге". Также предлагается "продолжить работу совместной транспортной комиссии и совершенствовать законодательные базы Эстонии и России в области железнодорожного и автомобильного сообщения". Официального подтверждения этой повестки ERR от эстонского министерства не получил, а российское ответило, что приглашение на форум отправлено, но ответа на него пока не было.

Все тайное становится явным

Зато подтвержден визит Ааса в Казахстан, и там на днях основной темой переговоров станет маршрут контейнерных перевозок по железной дороге сообщением Китай — Казахстан — Эстония. Речь идет о транзите зерновых и нефтепродуктов через Эстонию в Европу. Вместе с министром экономики в Казахстан летят также бизнесмены из сферы строительства и инфотехнологий Эстонии.

При взгляде на карту становится ясно, что этот китайский транзит через Казахстан в Эстонию может попасть только через Россию, отсюда вывод: намерения Ааса приехать в Санкт-Петербург договариваться сомнению не подлежат. Теперь же стали понятны мотивы почти тайного визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву: сначала под предлогом открытия отремонтированного посольства, а затем для "обычной между соседями" встречи с Владимиром Путиным.

Вероятно, тайной истинные мотивы Кальюлайд были только для соседей — Латвии и Литвы, потому что в 2018 году эстонские власти уже обращались в минтранс РФ с просьбой поспособствовать согласованию транзитных маршрутов двух контейнерных поездов из китайского города Чанчунь в эстонский Палдиски. С тех пор эстонцы участвуют во всех китайских форумах по инициативе "Один пояс — Один путь", в частности в недавнем Форуме мэров городов "Шелкового пути", где обсуждались перспективы сотрудничества по ряду проектов.

Что Россия получит за транзит?

Возобновить транзит через эстонские инфраструктуры несложно. Но что Россия получит взамен? Вряд ли Москве нужны технологии Эстонии. Кроме того, у России есть уже свои транзитные потоки в Европу через свои порты на Балтике, в порт Усть-Луга вложены миллиардные инвестиции. И Россия тоже хочет возить в Европу китайские грузы. Значит, можно требовать от Таллина чего-то более существенного, чем изменение риторики. Почему бы не пересмотра позиций по Крыму, например? Тем более, что за транзит через территорию России будут бороться и Литва, и Латвия — это дело времени.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, в отношениях с эстонцами действительно "наступает другое время", потому что в эстонском государственном бюджете "обнаружена дыра". По словам эксперта, "она пока относительно небольшая, но Эстония не торгует нефтью, газом, зерном, не продает машиностроительную продукцию, поэтому любой выпадающий евроцент — это сразу же проблема, чем замешать".

И здесь, по мнению Николая Межевича, "получается странная вещь". Эстония постоянно, неуклонно повышает свои военные расходы, на это ей не хватает денег, которые она хочет получить от транзита. "А нам это зачем надо с учетом своих новых портов, терминалов, дорог? Зачем нам вкладывать деньги в балтийский транзит, если у нас самих есть выход к морю? Поэтому я, увы, не принимая решение, могу лишь пожелать нашему руководству не слушать эти соловьиные песни", — отметил для "Правды.Ру" эксперт.

По его словам, Литве нужно сохранение транзита в Калининградскую область. Замещение этого транзита на собственную паромною переправу идет медленно несмотря на распоряжение президента Путина, сказал в интервью "Правде.Ру" Николай Межевич. "Опять же, давайте посмотрим, что Вильнюс сможет нам предложить, как изменится хотя бы его риторика. Потому что мы утомились слушать абсолютно дикие зоологические, я бы сказал, выступления госпожи Грибаускайте", — резюмировал для "Правды.Ру" эксперт.

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