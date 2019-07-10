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Автор Редакция рубрики "Общество"

Историк: Реабилитируйте Сталина и Эстония перестанет "плевать" на нашу историю

Общество print

Сначала российские историки поливают грязью собственную страну, а потом мы удивляемся, что Эстония возмущается салютами в честь освобождения Таллина от фашистов. Надо избавляться от политической шизофрении, считает военный эксперт Борис Юлин.


В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Одессы от фашистов / Новости от 10.04.2019 23:10

Власти Эстонии возмущены салютами в честь 75 летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Министерство иностранных дел Эстонии в среду направило протест в посольство России в Таллине по этому вопросу. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал новость о запланированном фейерверке провокационным шагом. "Повторная оккупация Таллина принесла Эстонии не свободу, а полувековую советскую оккупацию. Непрерывное правопреемство Эстонской Республики является основой нашей государственности сегодня и основой завтрашнего дня ", — сказал Рейнсалу.

Официальной реакции Литвы Россия еще не дождалась, хотя до ближайшей субботы — 13 июля, осталось всего ничего. Там тоже говорят, что вернулись к Конституции Литвы 1939 года. Но тогда надо вернуть назад: полякам — Вильнюсский край со столицей Вильнюсом, Белоруссии — земли, отошедшие к Литве по договору от 3 августа 1940 года, Германии — Клайпеду и Клайпедский край, как трофей Красной Армии, переданный Литве в 1945 году.

Ну, а Таллину можно напомнить, что пакт Молотова-Рибентропа хоть и был, но подписывали договор с СССР в сентябре 1939 года ваши элиты. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции по Латвии, Литве и Эстонии никаких претензий к СССР не предъявляли (в отличие от Польши). Помимо Ялты, легитимность актов вхождения балтийских республик в СССР подтвердили и Хельсинкские соглашения 1975 года.

В этом году в честь 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне, праздничные салюты пройдут в Москве по случаю освобождения Вильнюса (13 июля) Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября). В 2020 году будут салюты по случаю освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая). Уже были даны такие салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска.

По данным "Интерфакса", 13 июля — в день освобождения Вильнюса, в 22:00 в небо российской столицы на Поклонной горе будет выпущено более 50 видов фейерверков. Заявлено, что "купола разрывов превысят в диаметре 300 метров". Немецкие войска вторглись в Вильнюс 24 июня 1941 года. Оккупация города продолжалась 1115 дней, и завершилась 13 июля 1944 года. Первый салют в честь освобождения столицы Литвы прогремел в день освобождения в 1944 году. Однако в Литве и в других прибалтийских странах, этот день считается продолжением советской "оккупации".

Как сказал "Правде.Ру" военный историк, военный эксперт Борис Юлин, "по их мнению (прибалтов), их освобождал Гитлер, и интересно было бы обратиться в европейские судебные инстанции по поводу оправдания нацизма".

По словам историка, "речь идет о праздновании победы советского оружия в годы Великой Отечественной войны". Великую Отечественную войну вела не Россия, ее вел Советский Союз. Но Россия, как приемница СССР, имеет полное право отмечать все победы СССР, "будь то взятие Берлина или освобождение Будапешта от нацистов", сказал Борис Юлин.

Борис Юлин полагает, что "нам самим проводить более четкую политику, меньше заниматься государственной шизофренией, когда, с одной стороны, у нас Советский Союз объявляется чуть ли не империей зла, а с другой стороны, мы гордимся победами Советского Союза".

"Почему у нас на Дне Победы не упоминается имя Верховного главнокомандующего и тогдашнего руководителя государства? Если вы считаете, что это преступник, тогда не празднуйте его Победу. Советский народ воефвал под красными знаменами под руководством Коммунистической партии, а отнюдь не под двуглавыми орлами", — сказал Борис Юлин.

"На самом деле получается очень странная картина: мы сами плюем на свою историю, но обижаемся, когда на нее плюют другие. Поэтому у нас и не получается сохранить нормальное лицо на внешнеполитической арене из-за двуличия внутри" — продолжил Борис Юлин. "Вы знаете, откуда взял информацию немецкий журналист о памятнике в честь победы в Прохоровке? Из наших источников. То есть это наши нынешние как бы историки поливают грязью собственную историю", — резюмировал он.

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Темы салют сталин эстония борис юлин история россии 75 лет победы в вов
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