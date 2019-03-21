Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение

Можем ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если на государственном уровне признала Сталина преступником "хуже Гитлера"?

Президент Анджей Дуда разослал приглашения на сентябрьские мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны лидерам Европейского союза, членам НАТО и участникам "Восточного партнерства", то есть Белоруссии, Украине, Азербайджану, Грузии и Молдавии. Россия такого приглашения не получила.

Как заявил агентству PAP глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский, эти мероприятия пройдут "в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств". "Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году и остается самой большой угрозой для мира сегодня", — добавил Щерский.

МИД России с "недоумением" воспринял это объяснение. "Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено. Очевидно, что решение является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим "приоритетам" систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей", — говорится в заявленнии МИД.

Заметим, что "в контексте сентября 1939 года" являются главными бенефициарами так называемого "Пакта Молотова-Риббентропа", являются Украина и Белоруссия. Помимо того, Варшава не упоминает "контекст" 1938 года, когда она в рамках Мюнхенского сговора с нацистской Германией "вернула" себе Тешинскую область Чехословакии, и помогала венграм в войне с чехами за Подкарпатскую Русь.

Известный польский политик сенатор Мацей Грубский сказал в интервью ангентству "Спкутник", что Советская Россия была партнером Польши в победе над нацистской Германии. Тогда "советские, русские солдаты, сотни тысяч солдат вместе с польской армией, которая также была основана на Востоке, освобождали Польшу". "Мы делаем еще один фальстарт в ситуациях с Россией, которая помогла нам восстановить свою независимость. Президент Путин должен быть одним из почетных, если не первым, гостей на Вестерплатте в годовщину начала Второй мировой войны, которая состоится 1 сентября", - сказал политик.

По его мнению, на поляков "очень сильно влияют американцы". Американцы разыгрывают в Польше политическую партию и по отношению к России, и по отношению к Ирану." У нас недавно была конференция по Ближнему Востоку, и Польша, в итоге, поссорилась с Ираном и Израилем, с которыми у нее были прекрасные отношения", — сделал вывод Мацей Грубский.

Как сказал "Правде.Ру" военный историк Борис Юлин, "позиция поляков сволочная, очень неприличная, но она хотя бы последовательная". С точки зрения поляков, пояснил эксперт, СССР сыграл решающую роль в оккупации Польши, "то есть заключил пакт о ненападении с Гитлером и разделил Польшу, напав на нее подло вместе с Гитлером". Эта версия поддерживается и нашей современной официальной историографией, и Думой, и правительством, отметил историк.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что "Сталин хуже Гитлера", наш президент возлагал цветы к могилам поляков, якобы замученных сталинским режимом в Катыни, а Дума приняла по этому поводу костатирующее постановление. А ведь это версия, которую озвучивал Геббельс, сказал Борис Юлин. По его словам, "нужно реагировать на клевету, обман, ложную картину, но только в том случае, если мы сами их не поддерживаем".

"Поляки отмечают трагическую дату начала войны — не Победы, почему они должны нас приглашать? Ведь мы же сами расписались в том, что мы кровавые мерзавцы. Надо определиться самим. Или мы гордимся советским прошлым, или мы считаем его черной полосой. Почему у нас на Дне Победы не упоминается имя Верховного главнокомандующего и тогдашнего руководителя государства? Если вы считаете, что это преступник, тогда не празднуйте его Победу. Советский народ воевал под красными знаменами под руководством Коммунистической партии, а отнюдь не под двуглавыми орлами", — сделал вывод Борис Юлин.

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