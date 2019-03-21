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Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение

Мир » Европа » Евросоюз

Можем ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если на государственном уровне признала Сталина преступником "хуже Гитлера"?

Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает. 401211.jpeg

Президент Анджей Дуда разослал приглашения на сентябрьские мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны лидерам Европейского союза, членам НАТО и участникам "Восточного партнерства", то есть Белоруссии, Украине, Азербайджану, Грузии и Молдавии. Россия такого приглашения не получила.

Как заявил агентству PAP глава канцелярии президента Кшиштоф Щерский, эти мероприятия пройдут "в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств". "Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году и остается самой большой угрозой для мира сегодня", — добавил Щерский.

МИД России с "недоумением" воспринял это объяснение. "Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено. Очевидно, что решение является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим "приоритетам" систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей", — говорится в заявленнии МИД.

Заметим, что "в контексте сентября 1939 года" являются главными бенефициарами так называемого "Пакта Молотова-Риббентропа", являются Украина и Белоруссия. Помимо того, Варшава не упоминает "контекст" 1938 года, когда она в рамках Мюнхенского сговора с нацистской Германией "вернула" себе Тешинскую область Чехословакии, и помогала венграм в войне с чехами за Подкарпатскую Русь.

Известный польский политик сенатор Мацей Грубский сказал в интервью ангентству "Спкутник", что Советская Россия была партнером Польши в победе над нацистской Германии. Тогда "советские, русские солдаты, сотни тысяч солдат вместе с польской армией, которая также была основана на Востоке, освобождали Польшу". "Мы делаем еще один фальстарт в ситуациях с Россией, которая помогла нам восстановить свою независимость. Президент Путин должен быть одним из почетных, если не первым, гостей на Вестерплатте в годовщину начала Второй мировой войны, которая состоится 1 сентября", - сказал политик.

По его мнению, на поляков "очень сильно влияют американцы". Американцы разыгрывают в Польше политическую партию и по отношению к России, и по отношению к Ирану." У нас недавно была конференция по Ближнему Востоку, и Польша, в итоге, поссорилась с Ираном и Израилем, с которыми у нее были прекрасные отношения", — сделал вывод Мацей Грубский.

Как сказал "Правде.Ру" военный историк Борис Юлин, "позиция поляков сволочная, очень неприличная, но она хотя бы последовательная". С точки зрения поляков, пояснил эксперт, СССР сыграл решающую роль в оккупации Польши, "то есть заключил пакт о ненападении с Гитлером и разделил Польшу, напав на нее подло вместе с Гитлером". Эта версия поддерживается и нашей современной официальной историографией, и Думой, и правительством, отметил историк.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что "Сталин хуже Гитлера", наш президент возлагал цветы к могилам поляков, якобы замученных сталинским режимом в Катыни, а Дума приняла по этому поводу костатирующее постановление. А ведь это версия, которую озвучивал  Геббельс, сказал Борис Юлин. По его словам, "нужно реагировать на клевету, обман, ложную картину, но только в том случае, если мы сами их не поддерживаем".

"Поляки отмечают трагическую дату начала войны — не Победы, почему они должны нас приглашать? Ведь мы же сами расписались в том, что мы кровавые мерзавцы. Надо определиться самим. Или мы гордимся советским прошлым, или мы считаем его черной полосой. Почему у нас на Дне Победы не упоминается имя Верховного главнокомандующего и тогдашнего руководителя государства? Если вы считаете, что это преступник, тогда не празднуйте его Победу. Советский народ воевал под красными знаменами под руководством Коммунистической партии, а отнюдь не под двуглавыми орлами", — сделал вывод Борис Юлин.

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Темы Польша искажение истории Вторая мировая война
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Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение

Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".

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