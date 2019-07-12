Глава МВД Эстонии не увидел "российскую угрозу" в Прибалтике

Вице-премьер Эстонии Март Хельме, занимающий должность главы МВД, сообщил, что в Прибалтике нет "российской угрозы". По его мнению, Прибалтика вполне спокойный регион в отличие от Ближнего Востока, который стал настоящей "горячей точкой".



Эстонская разведка выпустила доклад о «российской...»

"Мы не можем говорить, что сегодня в Прибалтике существует российская угроза. Конфликт в нашем регионе будет не выгоден как России, так и США. А вот на Ближнем Востоке совсем иная ситуация", - пояснил Хельме.

Также Март Хельме подчеркнул, что не верит в агрессию России в отношении Эстонии или других стран Прибалтики, но не исключает изменения ситуации в ближайшие 10-15 лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны Эстонии попросило увеличить присутствие НАТО в регионе, чтобы защититься от России.

Читайте также:

МИД Латвии: властям необходимо разрешение РФ на снос Памятника освободителям Риги