Вице-премьер Эстонии Март Хельме, занимающий должность главы МВД, сообщил, что в Прибалтике нет "российской угрозы". По его мнению, Прибалтика вполне спокойный регион в отличие от Ближнего Востока, который стал настоящей "горячей точкой".
"Мы не можем говорить, что сегодня в Прибалтике существует российская угроза. Конфликт в нашем регионе будет не выгоден как России, так и США. А вот на Ближнем Востоке совсем иная ситуация", - пояснил Хельме.
Также Март Хельме подчеркнул, что не верит в агрессию России в отношении Эстонии или других стран Прибалтики, но не исключает изменения ситуации в ближайшие 10-15 лет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны Эстонии попросило увеличить присутствие НАТО в регионе, чтобы защититься от России.
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