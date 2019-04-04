Президент Эстонии назвала двуязычное образование угрозой культуре страны.

На первом заседании нового состава эстонского парламента президент страны Керсти Кальюлайд обратила внимание депутатов на недостаточное владение государственным языком выпускников школ. Президент отметила, что в стране отсутствует сеть детсадов и школ, работающих только на эстонском языке и призвала решить этот вопрос.
"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства", — заявила Керсти Кальюлайд.
По мнению президента, плохое знание государственного языка представителями русской общины ставит их в условия социальной изоляции.
"У нас один государственный язык. Наша ответственность состоит в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ", — подчеркнула Кальюлайд.
В настоящее время, согласно законодательству, в эстонских школах на государственном языке преподается не менее 60% предметов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным соцопросов жители Прибалтики стали меньше бояться "российской военной угрозы".
Источник фото: wikimedia. org
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