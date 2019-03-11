Правительство Эстонии может заявить претензии на Ивангород.

Эстонская националистическая партия EKRE требует передать Эстонии российский Ивангород. Сейчас представители этой партии получили шанс войти в правительство страны.
На прошедших парламентских выборах EKRE досталось 19 депутатских мандатов из 101. Это вдвое больше, чем в предыдущем составе парламента. Ранее другие партии заявили, что не планируют вступать в коалицию с националистами, однако ни одна из них не имеет сейчас большинства, необходимого для формирования правительства.
Теперь риторика политиков стала меняться. Так, лидер Центристской партии Юрии Ратас заявил, что не против союза с EKRE, а значит ее представители могут войти в кабинет министров.
Партия известна своими призывами разорвать договор с Россией. Ее депутаты разработали законопроект, согласно которому Россия должна отказаться от территорий, принадлежавших Эстонской Республике до Второй мировой войны, либо заплатить за них компенсацию. Речь идет об Ивангороде и части Псковской области.
Действующий российско-эстонский договор включает пункт об отсутствии у двух стран взаимных территориальных претензий.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутат от Эстонской партии Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус призвала страны Европы разговаривать с Россией "с позиции силы".
Источник фото: wikimedia.org
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