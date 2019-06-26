Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" В СССР не надо было быть умным, чтобы быть богатым. Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.



Грузины требуют, протестуют, атакуют, забывая о своей истории

Что принесла "советская оккупация" Грузии?

"Самый бедный грузин богаче любого русского", — так говорили в СССР. И это было справедливо, потому что Грузии центр обеспечивал приоритетное развитие. Было две причины. Во-первых, Грузия была родиной вождя, и, во-вторых, Закавказье и Прибалтика считались националистически настроенными регионами, которые надо было задабривать, чтобы, "не дай Бог, чего не вышло".

Экс-премьер-министр России Егор Гайдар в статье "Гибель империи: уроки для современной России" отмечал, что в 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики и за границу на 30,84 миллиарда рублей больше, чем ввезла. В пересчете на каждого жителя России это составило 209 рублей в год — хорошая среднемесячная зарплата по тем временам. То есть условный русский отдавал свою 13-ю зарплату на содержание условного собрата национальных окраин и заграницы (это ответ ура-патриотам, которые говорят, что в СССР все было бесплатно).

Гайдар при этом указывает, что косвенные дотации на душу населения в Литве составляли 997 рублей в год, Эстонии — 812, Молдавии — 612, Латвии — 485, Армении — 415, Казахстане — 399, Грузии — 354 и т. д. Добавим, что по решению советского правительства, в частности, в Закавказье была приостановлена коллективизация сельского хозяйства, поэтому к моменту развала СССР около 60 процентов сельхозпродукции Грузии сбывали не колхозы и совхозы, а частные хозяйства. Причем делали они это сами, выезжая в другие регионы. Люди старшего поколения помнят, как выглядели базары и рынки советских времен.

Кроме того, в Грузии (как части Закавказья) был обеспечен льготный режим выделения субсидий и так называемых "фондов" — стройматериалов под частное строительство. Поэтому коттеджи с бассейнами были там не редкостью, естественно, был в обилии и личный автотранспорт. Можно также добавить, что решением политбюро ЦК КПСС и президиума Совмина СССР 1959-го, 1963-го, 1978-го и 1983-го годов импортные потребительские товары направлялись и распределялись прежде всего в неславянских союзных республиках и на Западной Украине.

Все эти и другие преференции привели к тому, что к 1991 году Грузия имела самый высокий в СССР уровень жизни, самую большую дотацию из союзного бюджета и самый высокий процент тунеядцев (о чем было специальное закрытое письмо ЦК, зачитывавшееся в середине 80-х в парторганизациях). По некоторым оценкам, "советская оккупация" Грузии принесла стране более 500 миллиардов долларов.

Россия никогда не завоевывала Грузию

А была ли она вообще, эта "оккупация"? Никогда. Не будем углубляться в историю отношений при Российской империи, для этого есть отличные обзорные материалы. Скажем лишь, что в революционные годы XX века грузинские коммунисты составляли костяк сторонников присоединения Грузии к Советской России, которая первой признала независимость Грузии. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что установление Советской власти в Грузии явилось следствием некоей "русской оккупации". В феврале 1921 года, войдя в Тбилиси на плечах Красной Армии, один грузин — Орджоникидзе — послал другому грузину — Сталину — знаменитую телеграмму: "Красное знамя реет над Тифлисом!"

Именно при Иосифе Сталине Грузии были переданы земли Абхазии и Южной Осетии, население которых никогда не считало себя частью Грузии. Добавим также, что Абхазия и Южная Осетия в советские времена получали меньше всего дотаций из республиканского бюджета — всего семь процентов. А события 2008 года показали, что грузины хотели лишь земель этих республик, а не дружбы с населением. На события той войны надо смотреть именно глазами жителей Цхинвала, которых грузины бомбили из "Градов", и российских миротворцев, которых спящими убивали в казармах, а не глазами националиста Саакашвили, жующего галстук.

А где же грузинское экономическое чудо?

Спросим себя теперь: а может быть, грузины сами построили что-нибудь стоящее за почти 30 лет независимости? За десять лет, прошедших после пятидневной войны, они могли вполне "утереть нос" русским "оккупантам", доказав, что могут обеспечить свой подъем самостоятельно, опираясь на Европу и США, и сделать так, чтобы абхазы попросились к ним обратно.

Да, ВВП страны растет на четыре-пять процентов в год, но отсчет идет от очень низкой базы. Средняя зарплата составляет порядка 400 долларов, население живет бедно, в основном за счет торговли и туризма. Очень высока безработица, составлявшая в 2010 году 17,4 процента, а в 2018-м — 12,7 процента. Рекордной она остается среди молодежи — 26 процентов. Коррупцию победили? А как же тогда недавние лозунги на площади о том, что выборы прошли с нарушениями? А как же уход от налогооблажения? Известно, что теневой сектор страны составляет 66 процентов экономики. В стране депопуляция, граждане ведут бизнес в "стране-оккупанте" или вовсе отправляются туда гастарбайтерами.

Вся проблема Грузии, как впрочем и других стран, которые Россия подняла на ноги, в том, что народ не может трезво посмотреть на себя, поискать в себе причину неудач. Агрессия при большой гордыне оборачивается нищетой и потерей территорий. Это очень больно бьет по самолюбию тех, кто раньше всегда жил на дотации и преференции. Умных людей в руководстве не наблюдается. Впрочем, каждый народ заслуживает своих правителей. Сингапурцы, японцы, корейцы, китайцы имеют свои чудеса в экономике, а грузинский президент одним непродуманным заявлением убила российский туризм. Какое уж тут грузинское экономическое чудо!

Россия виновата в том, что она — Россия

Конечно, есть в этой грузинской ненависти и вина России. Помимо "хлеба", она еще обеспечивала Грузию и ей подобных и "маслом с икрой", то есть развращала национальные окраины. Царская, а потом и Советская Россия присоединяла территории и живущие на ней народы, пренебрегая золотой формулой, тысячелетиями проверенной на практике европейской цивилизацией. Формула простая, но эффективная: "Больше кнута и меньше пряников". Например, с момента открытия Америки до 1800 года в Европу было перевезено, по подсчетам историков, около 150 тысяч тонн серебра и 2800 тонн золота. При этом коренное население подвергалось геноциду, а после ухода колонизаторов аборигенам осталось только экологически чистое производство, например, опиумного мака, на котором держится сегодня экономика бывших британских колоний — Афганистана и Пакистана.

И при этом мудрые англичане еще так им границы нарезали, что враждующие этносы до сих пор воюют между собой, не отвлекаясь на ненависть к бывшей митрополии.

Русский же метод колонизации, в том числе Южной Сибири (куда входила Грузия), оказался в корне порочен и неправилен: "Сначала им письменность и промышленность, школы, дороги, врачей, а Орловщина с Рязанщиной подождут".

"Остаточне прощевайте!"

Грузия имеет право на самостоятельность, но она не в том, чтобы выполнять американские указания по дестабилизации России, а в том, чтобы самостоятельно обеспечивать всем народам на своей территории (а не только грузинам) процветание. А пока есть только амбиции и желание процветать за счет "агрессора".

Так, Украина требует, чтобы транзит российского газа через нее сохранился, Грузия — чтобы российские туристы тратили свою валюту у нее, а прибалты — чтобы Россия пропустила китайский транзит в Европу через их территорию. Как ни крути, ни логики, ни ума в этом поведении нет. Это просто интеллектуальная и ментальная деградация. Потому что даже с точки зрения геополитики не в интересах Грузии вести антироссийскую политику, раз ее экономика ориентирована на Россию, а Запад помогает лишь залезать в долги к нему.

Это политический мазохизм, но раз грузинские политики этого хотят, то пора России дать им "полную независимость". Освободить их от российского рынка товаров и рынка труда, туристов и российских валютных резервов. Предприятия там, говорите, российские? Ну так у нас капитализм — продадут или найдут общий язык. "Остаточно прощевайте", как говорят на Украине!

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