Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии

Недавно в Грузии вспыхнула волна недовольства, которая переросла в массовые акции протеста. Протестующие вышли на площадь у грузинского парламента в Тбилиси и требовали отставки председателя парламента.



Всё происходящее в Грузии – срежиссированная и оплаченная извне провокация

Обострение политической ситуации в стране произошло из-за заседания Парламентской ассамблеи православия, которую открыл в Тбилиси президент ассамблеи и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Народ Грузии якобы возмутило то, что представитель "страны агрессора" сидел на месте главы парламента.

Требования населения не остались без внимания. Уже 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, о чем сообщала "Правда.Ру" своим читателям.

О последствиях, которые ожидают Грузию после разрыва экономических и политических отношений с Россией, "Правде.Ру" рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

— Для Грузии, безусловно, последствия будут самыми нехорошими. Правительство страны реагирует на подобные антироссийские акции и выступления, тем более поддержанные на самом высоком политическом уровне (заявления президента Саломе Зурабишвили, других политиков, представителей политической элиты Грузии).

Естественно, Россия будет реагировать, в том числе экономически и политически.

Вообще, мне кажется, все, что мы сегодня наблюдаем в Грузии, — это хорошо продуманная, спланированная, срежиссированная, оплаченная провокация, причем с такими элементами спецоперации, с понятными реакциями. И понятно, чего они добиваются. То есть есть внешние силы, которым критически не нравится тот наметившийся в последние годы в жанре народной, туристической дипломатии, парламентской дипломатии рост регулярных и добрососедских отношений маленькой Грузии с соседней большой Россией. Им это не нужно. Они готовы бороться с этим до последнего грузина.

Будем надеяться на цивилизованную реакцию грузинских властей. Тем более, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что она не хотела бы прекращения потока российских туристов в страну.

Если бы она не хотела, наверное, она бы не стала повторять глупые слова, которые ей написали в качестве шпаргалки ее американские кураторы. Или же она просто глупая женщина и не понимает, что она делает и говорит. Может, она не хотела, а сделала... Но я подозреваю, что как раз дело не в ее личных качествах, а в том, что сегодняшняя Грузия — абсолютно марионеточное государство, полностью подчиненное интересам внешних сил. И, конечно, ни о каком суверенитете Грузии сегодня говорить не приходится. И чем это закончится для грузинского государства — большой вопрос.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала мнение экспертов, которые утверждали, что массовые акции протеста в Грузии — хорошо спланированная провокация.

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