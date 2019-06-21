Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покинул должность из-за массовых протестов в Тбилиси. В партии "Грузинская мечта", членом которой является Кобахидзе, заявили, что отставка спикера показывает "высокую степень подотчетности" обществу.
Кобахидзе был вынужден уйти в отставку из-за инцидента, который произошел в грузинском парламенте. Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле председателя парламента. Это спровоцировало массовые протесты в грузинской столице.
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