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Источник Правда.Ру

Эксперты: протесты в Грузии были запланированы сторонниками Саакашвили

Экспертное мнение print

Грузинская оппозиция накануне вечером устроила массовые акции протеста у здания парламента республики.

На фотографиях с массовых акций протеста было видно, что многие из присутствующих держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами. 

В результате акция протеста переросла в столкновения с полицией. Пострадали более двух сотен человек - и демонстранты, и полицейские.

Главным требованием оппозиционеров является отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. К слову, в пятницу стало известно, что он подал в отставку.

Формальным поводом для протеста стал тот факт, что в четверг во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы грузинского парламента.

Как он сам пояснил позднее, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание. И призвали сторонников выйти на акцию протеста.

Своим видением ситуации с "Правдой.Ру" поделился президент Фонда единения русского и грузинского народов, профессор Владимир Хомерики:

Это была запланированная акция сторонников Михаила Саакашвили, которые ожидали, конечно, российской делегации. Ибо это был Съезд межпарламентской ассамблеи, где участвовало более делегации 20-ти государств.

Народ, конечно, эти акции не поддерживает абсолютно. Я осуждаю эту акцию. Я думаю, все здравые люди ее осуждают. Но мне непонятно одно — почему промолчала в данном случае Европа, кроме некого писка со стороны Германии, чтобы чересчур радикально не выступали на улицах. Почему молчит Европа, ведь это Межпарламентская ассамблея — официальный орган. Российская делегация была приглашена на нее официально. Где же в данном случае грузинская демократия? Да Бог с демократией. Где вообще потерялось грузинское гостеприимство, которое переходит на такие нетрадиционные ценности Запада, когда можно гостей вот так обливать водой, оскорблять и выпроваживать из республики.

Я хочу напомнить, что это официально приглашенная делегация Межпарламентской ассамблеи, где председательствовали депутаты российского парламента. Поэтому я хочу сказать, что нынешнее поведение так называемой оппозиции Михаила Саакашвили преступно Грузию ни к чему хорошему не приведет — если, конечно, власти не сделают выводы.

Но мы прекрасно понимаем, что властям мешают сделать выводы и посольство США, и те европейские радикальные структуры, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Грузии, выдавая все это как борьбу с Россией. И мы прекрасно понимаем, что все эти акции направлены в первую очередь против России, они настраивают Грузию против России.

Мне непонятны, конечно, выступления госпожи президента Грузии (Саломэ Зурабишвили), которая во всем опять вдруг ни с того, ни с сего обвинила Россию. Межпарламентская ассамблея проводила мероприятие. Абсолютно непонятные голословные обвинения, которые не красят руководителей — в данном случае тех, кто сделал такие заявления. К сожалению, и премьер-министр сделал подобные заявления. Все спешат отчитаться перед Западом и обвинить во всем Россию. Я считаю, что это голословные, абсолютно неоправданные утверждения, которые не красят Грузию.

Также "Правде.Ру" прокомментировал ситуацию заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

- Во-первых, это была не российская делегация, это была делегации парламентов православных стран, которую возглавлял наш депутат Сергей Гаврилов. Просто потому, что они его избрали главой этого объединения — парламента православных стран.

Во-вторых, безусловно, это внутриполитическая история, которая приобрела внешнеполитическое звучание. Потому что команда Саакашвили, вдохновленная тем, что его снова пустили на Украину, ринулась в атаку на правящую партию, которая сейчас резко теряет популярность. Избранная президент Грузии все-таки человек, конечно, высокообразованный, но, как мне кажется, недостаточно привлекательный в качестве лидера, вождя. Поэтому эта история внутриполитическая.

Конечно, то ли ошибка, то ли провокация — опять же, внутригрузинская. Пусть разбираются внутри правящей партии, кто это устроил. Весь протокол они согласовали. И надо было думать, прежде чем согласовывать протокол. Представители объединения парламентов православных стран не делали ничего такого, что не было бы согласовано с представителями грузинской власти.

И поэтому это ошибка или сознательная ошибка "кротов" внутри правящей партии. Видно, что команда Саакашвили была в курсе и готовилась заранее к этой провокации.

Но может создать для Грузии проблемы в экономике. Я не исключаю, что многие российские туристы после этой истории воздержатся от посещения Грузии. А сейчас очень большое подспорье грузинскому бюджету присутствие очень значительного количества российских туристов в Грузии. Это первое.

Второе, я не исключаю, что могут быть ответные действия по поводу поведения по отношению к господину Гаврилову. И со стороны России по отношению к грузинским товарам: винам, "Боржоми". Это тоже не улучшит ситуацию. Но, может быть, ухудшение экономической ситуации как раз в планах нынешней грузинской оппозиции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Грузии Саломэ Зурабишвили сразу после прихода к власти объявила о своем нежелании сотрудничать с Российской Федерацией.

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Темы грузия власть жарихин митинги политика хомерики саакашвили
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