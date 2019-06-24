Грузия может потерять до 300$ млн из-за обострения отношений с Россией

Помимо туристической сферы, кризис в отношениях России и Грузии отразится и на сфере торговли. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот между Грузией и Россией составил 1,36 миллиарда долларов, большинство этой суммы - продовольственные и сельскохозяйственные товары.



Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси / Новости от 21.06.2019 08:55

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям летать в Грузию. Причиной запрета на полеты стали антироссийские настроения в Тбилиси.

Директор маркетингового управления ГК «Лудинг» Андрей Ушаков рассказал "Ведомостям", что надеется на скорейшее урегулирование политического кризиса в Грузии, чтобы россияне не испытывали дефицита крепких напитков и грузинских вин. По словам Ушакова, пока ГК "Лудинг" работает в штатном режиме.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович также высказался против запрета на ввоз грузинских вин, который гипотетически может быть принят. По мнению Поповича, нет необходимости наказывать любителей грузинского вина в России.

После введения президентом на полеты в Грузию, грузинская сторона также запретила своим авиакомпаниям совершать рейсы в Россию, однако этот запрет вступит в силу с 8 июля. Это привело к массовым отказам россиян от купленных авиабилетов в Грузию. Пострадали и туроператоры, которым приходиться аннулировать туры.

В 2018 году российские туристы занимали третье место по присутствию в Грузии. В 2019 туристы из России переместились на первое место. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила, что за последние пять лет поток российских туристов в Грузию увеличился в два раза.

Если Россия и Грузия обоюдно прекратят полеты - это принесет ущерб экономике Грузии на 250-300 миллионов долларов, что составляет около 9% от общей суммы доходов государства. Эти цифры озвучил основатель грузинской неправительственной организации «Банки и общество» Георгий Кепуладзе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о политическом кризисе в Грузии, который был спровоцирован заседанием Парламентской ассамблеи православия. Грузины возмущены тем, что депутат "страны-агрессора" выступил в парламенте Грузии, сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Также они считают, что выступление Гаврилова, "имевшего отношение к признанию Абхазии" после войны 2008 года, является актом унижения грузинского народа.

Читайте также:

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения