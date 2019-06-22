Кафе в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"

Несколько кафе и ресторанов в Грузии подняли цены для клиентов из России. Стоимость блюд для россиян возросла на 20%.



Шаурма с национальным вкусом: фастфуд набирает популярность в Грузии / Новости от 10.11.2018 13:00

Как уточняет портал "Грузия Online", таким образом руководство заведений отвечает на "российскую оккупацию" 20% территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт", - заявил владелец одного из кафе.

Ранее в России предложили запретить грузинские вина и минеральную воду. Это произошло на фоне акций протеста, направленных против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.