Несколько кафе и ресторанов в Грузии подняли цены для клиентов из России. Стоимость блюд для россиян возросла на 20%.
Как уточняет портал "Грузия Online", таким образом руководство заведений отвечает на "российскую оккупацию" 20% территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт", - заявил владелец одного из кафе.
Ранее в России предложили запретить грузинские вина и минеральную воду. Это произошло на фоне акций протеста, направленных против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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