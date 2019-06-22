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Кафе в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Несколько кафе и ресторанов в Грузии подняли цены для клиентов из России. Стоимость блюд для россиян возросла на 20%. 


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Как уточняет портал "Грузия Online", таким образом руководство заведений отвечает на "российскую оккупацию" 20% территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт", - заявил владелец одного из кафе. 

Ранее в России предложили запретить грузинские вина и минеральную воду. Это произошло на фоне акций протеста, направленных против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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Темы кафе цены россия грузия клиенты оккупация
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